Célébration du 8 MARS: Les femmes au cœur du service aéroportuaire

L’Amicale des Employés de 2AS (AIBD ASSISTANCE SERVICE) a célébré ce Mardi 8 Mars 2022, la Journée internationale des droits de la femme.

C’est dans un cadre convivial que les femmes de 2AS ont tenu à marquer l’événement qui a vu la participation d’éminents invités, à savoir la plupart des directeurs et chefs de service de la société de handling de l’aéroport international Blaise DIAGNE, mais aussi des artistes comme Fallou Dieng, les frères Guissé, khady Mboup Ngoyane, sans oublier le jeune et talentueux Moustapha NAEL de Sen Petit Gallé.

Selon Mame Alassane GUEYE, vice-président de l’amicale, cette activité est à sa première édition depuis la fusion des structures SHS et AHS en une seule entité 2AS. Et la totale réussite de cet événement n’est nullement une surprise puisque, indique-t-elle, les valeureuses dames de la structure prônent l’unité et la solidarité pour instaurer un seul et unique esprit : ESPRIT 2AS Pour cette édition, il y a lieu de noter les intervations de qualité des dames de 2AS durant le panel organisé au cours de la journée.

En effet, dans le secteur de l’aviation, les femmes occupent de plus en plus des postes de responsabilités très sensibles, malgré leur posture de femme au foyer, alliant l’activité professionnelle et la gestion du ménage. Ce qui n’est pas toujours évident, selon Mme Oumy Diop Gadio, l’une des pionnières et doyenne de l’amicale. Globalement, « LES FEMMES AU COEUR DU HANDLING », thème retenu de cette année, aura été débattu et hautement discuté par les femmes de 2AS pour davantage faire connaître leur métier et le rôle qu’elles jouent afin que leurs statuts soient davantage considérés et appréciés par les communautés.

DJANGA DIA