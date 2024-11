Centrafrique : 10 morts dans une embuscade près d’une mine de diamants

Partager Facebook

En Centrafrique, des hommes armés ont tué six chauffeurs de moto-taxis et quatre de leurs clients près de la ville de Bria, où se trouvent des mines de diamants, ont annoncé les autorités mardi.

Les chauffeurs de moto-taxis et leurs clients revenaient d’une cérémonie religieuse dans la ville d’Ippy et se rendaient à Bria, la capitale de la préfecture centrale de Haute-Kotto, lorsqu’ils ont été pris en embuscade par des tireurs non identifiés, a déclaré le député de Bria, Jacques Tafogo, à l’Associated Press. « Ils ont été ligotés et tués avec leurs clients et leurs motos incendiées », a déclaré M. Tafogo par téléphone à l’AP. La ville est en proie à la psychose et l’armée est mobilisée avec le soutien des mercenaires russes de Wagner.

Personne n’a immédiatement revendiqué l’attaque, mais la ville minière de Bria a été en proie à des combats entre les forces armées du pays et la Coalition des patriotes pour le changement, un groupe militant anti-gouvernemental, au cours des dernières années. Les exportations de diamants en provenance de la ville sont interdites en vertu du processus de Kimberley de 2003, qui vise à éliminer le commerce des « diamants de sang » qui alimentent les conflits en Afrique.

La République centrafricaine est en conflit depuis 2013, lorsque des rebelles majoritairement musulmans ont pris le pouvoir et forcé le président de l’époque, François Bozizé, à quitter ses fonctions. L’accord de paix conclu en 2019 n’a fait qu’atténuer les combats, et six des 14 groupes armés signataires ont quitté l’accord par la suite. La Coalition des patriotes pour le changement a été fondée en 2020 à la suite de l’accord.

La République centrafricaine est également l’un des premiers pays où les mercenaires de Wagner, soutenus par le Kremlin, ont établi leurs opérations en promettant de combattre les groupes rebelles et de ramener la paix. Mais au lieu de stabiliser le pays, les forces de Wagner ont été accusées de violations flagrantes des droits de l’homme et de défendre le régime militaire de Faustin-Archange Touadéra, au pouvoir depuis mars 2016. « L’armée travaille sur une opération militaire dans la zone où la tragédie a eu lieu avec le soutien de nos alliés russes », a déclaré à l’AP le commandant de la police militaire de la Haute Kotto, Robestin Yamandé, à la suite de l’attaque à Bria.