CES 2021 : la première télévision vraiment sans fil. Même électrique !

Une start-up russe a dévoilé un téléviseur dont l’alimentation est dénuée de câble. Ce système, basé sur la résonance magnétique, permet d’éloigner le téléviseur de son module d’alimentation d’environ 1 mètre.

En marge des nouveautés mises en avant par les différents constructeurs de téléviseurs durant ce CES 2021, il y a les concepts. LG a mis le paquet en présentant des écrans transparents pouvant être intégrés dans les cloisons vitrées ou encore à un lit « intelligent », par exemple. Le concept d’une société russe du nom de Reasonance s’est également fait remarquer lors de cette édition 100 % virtuelle du CES.

Il s’agit d’un téléviseur totalement dénué de câbles et même pour son alimentation électrique. Couper le fil de l’alimentation en données pour les faire transiter par les ondes, c’est une chose… faire de même avec celui de l’énergie est bien plus problématique. Ainsi, Samsung s’était lancé en vain dans cette aventure dès 2019. Son procédé à résonance magnétique ne permettait pas de délivrer suffisamment d’énergie pour que le téléviseur fonctionne correctement.

Une limite de puissance et de taille d’écran

Aujourd’hui, Reasonance explique qu’il est parvenu à trouver une solution en améliorant ce procédé. À l’arrière du téléviseur, se trouve une bobine de réception. Une seconde bobine d’émission, qui est, quant à elle, branchée au secteur, est placée à environ 50 cm du téléviseur avec un éloignement maximum de près d’un mètre. Il n’y a pas besoin que les deux modules soient bien en face pour que cela fonctionne.

Pour cacher ce module, il serait possible de le placer dans un mur. Le seul hic, dans l’histoire, est que la technologie ne permet pas de délivrer plus de 120 W. Avec cette puissance, il n’est pas possible d’alimenter de grands écrans. Ainsi, le concept dévoilé par Reasonance était limité à 40 pouces de diagonale. En revanche, la société affirme que cette technologie de résonnance magnétique pourrait être à 90 % plus rentable que celles disponibles actuellement. Elle pourrait être exploitée pour d’autres produits, comme les drones, les robots, voire les voitures électriques.