Ces Directeurs généraux sont mieux payés que Diomaye et Sonko

Alors même qu’ils sont censés être les patrons des directeurs généraux, le Président de la République, le Premier ministre et les ministres gagnent moins que les directeurs généraux des agences relevant de la catégorie 1.

Pendant que le président Bassirou Diomaye Faye et son PM perçoivent moins de 5 millions de francs CFA par mois, certains directeurs généraux d’agences et d’entreprises publiques sont mieux rémunérés. Les salaires des directeurs généraux ont été échelonnés en 4 catégories.

5 millions FCFA par mois pour les DG de l’ARTP, ADIE et AGEROUTE

En première catégorie se trouvent les directions les plus importantes de l’État comme l’ARTP, ADIE avec un salaire de 5 millions. La deuxième catégorie, ARM, ADPME dont les directeurs touchent 4 millions par mois. Les directeurs des agences de troisième catégorie touchent 3 millions par mois. Et enfin ceux de la quatrième catégorie touchent 2 millions par mois.

Ces différentes entreprises du Sénégal sont classées en fonction de leur effectif et de leur positionnement stratégique. Il est également à préciser qu’en plus des salaires bruts, les DG des structures peuvent recevoir des indemnités en tenant compte des efforts déployés par chacun. Mais celles-ci ne pourront excéder les 35% de leur salaire.

Les DG de l’ARMP et de l’ADEPME touchent 4 millions par mois

Au niveau de la première catégorie, on retrouve les plus importantes agences du Sénégal, comme l’ARTP, l’ADIE, l’Ageroute et d’autres. À ce niveau, les DG perçoivent un montant de 5 millions FCFA, et les PCS, 2 millions par mois. Pour ce qui concerne les autres membres du conseil de surveillance, ils n’ont pas une rémunération fixe comme les deux précédents, mais sont payés à 300 000 FCFA par session.

Pour ce qui est de deuxième catégorie, elle concerne les structures comme ARMP, ADEPME et autres. Les DG reçoivent un salaire mensuel de 4 millions FCFA et les PCS en gagnent, eux, 1 750 000 FCFA. Les membres du conseil de surveillance, quant à eux, sont payés à 250 000 FCFA par session.

Ces DG gagnent plus qu’un ministre dont le salaire est : 3,900 millions FCFA

En troisième catégorie, les DG des agences ont un salaire de 3 millions FCFA. Les PCS, 1 500 000 FCFA. Puisque les membres du conseil de surveillance sont payés par session, ceux qui se retrouvent dans cette catégorie de structure en perçoivent 200 000 FCFA à chaque session.