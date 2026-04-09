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Championnat Africain de Football Scolaire U15 : Le Sénégal humilie le Maroc (4-0) et se qualifié en finale pour la deuxième fois

9 avril 2026 Sport

Le Sénégal s’est qualifié brillamment pour la finale du Championnat Africain de Football Scolaire U15 en infligeant une véritable leçon au Maroc.

Après un début fulgurant avec l’ouverture du score de Bara Guèye dès la 18ᵉ seconde, le Sénégal a rapidement creusé l’écart. Bara Guèye double la mise à la 5ᵉ minute, suivi d’un troisième but signé Mamadou Sy à la 6ᵉ minute. En seconde période, Samba Sarr scelle le sort du Maroc avec un quatrième but imparable, ne laissant aucune chance à l’équipe adverse. Les Lionceaux terminent la rencontre avec une victoire éclatante, infligeant une véritable fessée aux Marocains.

Le Sénégal affrontera désormais l’Ouganda, tombeur du Bénin plus tôt dans la journée, en finale, prévue demain à 13 heures avec l’opportunité historique de remporter pour la première fois ce championnat. Après une troisième place en 2023 et une finale malheureuse en 2024 face à la Zambie, les Lionceaux d’Ousmane Diop veulent enfin marquer l’histoire.

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