CHAN 2025 : Le Sénégal remporte la médaille de bronze

29 août 2025 Sport

Le Sénégal a décroché la médaille de bronze du CHAN 2025 en battant le Soudan aux tirs au but après un match terminé sur un score de 1-1. Les Lions Locaux, champions en titre éliminés en demi-finale, concluent leur tournoi avec un parcours sans défaite et s’adjugent le podium, faisant mieux qu’en 2009.


Avec ce succès, le Sénégal inscrit son nom dans l’histoire du football local en enregistrant la deuxième meilleure performance du pays dans cette compétition en quatre éditions, surpassant ainsi le parcours de 2009, lorsque les Lions Locaux avaient été battus lors du match pour la troisième place.

