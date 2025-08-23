CHAN : Les Lions A’ affrotent le Maroc en demi-finale

Le Sénégal, tenant du titre, croisera le fer avec le Maroc dans une finale avant la lettre après sa victoire en quarts de finale du CHAN 2025 ce samedi.

Les Lions A’ ont en effet battu le pays hôte, l’Ouganda, sur un score final de 0-1 ce samedi sur la pelouse du Mandela National Stadium de Kampala.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Oumar Ba à la 62e minute de jeu. À la retombée d’un long centre de Libasse Guèye depuis la gauche, le jeune attaquant de l’US Gorée contrôlait au second poteau puis tirait dans le petit filet opposé de Joel Mutakubwa. Il en profitait pour débloquer son compteur dans la compétition.

Une demi-finale choc Maroc-Sénégal

En se hissant pour la deuxième fois consécutive dans le dernier carré, le tenant égalise le record du Maroc , première équipe à réaliser une telle performance en 2018 et 2020.

Le Maroc, justement, sera le prochain adversaire des Sénégalais dans une bataille de lions qui s’annonce prometteuse. Ce sera la première fois que les deux pays s’affronteront dans l’histoire du tournoi.

Après le Kenya et la Tanzanie, battus respectivement par Madagascar (1-1, 3-4 ap. tab.) et le Maroc (0-1) la veille, l’Ouganda est éliminé lui aussi. Après leur strike au premier tour, les trois pays hôtes signent donc un fiasco aux portes des demies.