Changements Climatiques: Les acteurs face au défi du financement pour l’adaptation et l’atténuation

Le projet » soutenir le plaidoyer basé sur les besoins en matière d’adaptation en Afrique » a tenu un atelier d’échange et de partage sur la problématique de l’adaptation aux changements climatiques et son niveau de prise en compte dans les politiques publiques. L’objectif est de trouver des financements pour faire face à ce fléau.

Les acteurs de la lutte contre le changement climatique ont dégagé des stratégies. Il s’agit, entre autres, de la rénovation ou la construction de bâtiments mieux adaptés aux conditions climatiques, la construction de mur contre les inondations et de digues, le déplacement de certaines infrastructures pour s’éloigner des zones inondables. Ces stratégies nécessitent des financements. C’est pourquoi, ces acteurs étaient en conclave pour faire le plaidoyer. Selon le directeur exécutif de l’ONG Action solidarité internationale, par ailleurs président de l’alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), Mamadou Barry, cette rencontre va permettre de revenir sur l’adaptation dans le contexte international depuis l’accord de Paris de voir toutes les évolutions et loi et faire une analyse de tout cela.

« L’accord de Paris invite les pays à être responsables d’un cadre stratégique de condition déterminée nationale (CDN) et de dégager des stratégies face aux gaz à effet de serre », dit-il. Et de poursuivre : » Le constat montre que l’on met l’accent sur l’atténuation alors que l’adaptation est plus importante pour nous Africains. Ce qui fait qu’au niveau national, on doit être soutenu par des financements pour que les pays respectent leurs engagements et demandent aux autorités d’en faire autant ».



Pour la vice-coordinatrice de la commission vulnérabilité-adaptation du comité national de changement climatique, Aissatou Fall Ndoye Gaye, les stratégies d’adaptation sont bien prises en compte dans les politiques publiques de lutte contre les changements climatiques à travers la contribution nationale déterminée. « Ce qui passe par la réduction du gaz à effet de serre et prendre en charge l’adaptation aux personnes vulnérables de la zone côtière l’agriculture, la pêche, l’élevage et les personnes vulnérables », renseigne-t-elle.

A l’en croire, il faut des ressources qui leur sont propres, des partenaires au développement avec des mécanismes dédiés pour la finance climatique, à savoir le fonds vert climat et le fonds d’adaptation, entre autres. « Des avancées ont été notées par la prise en compte de l’adaptation des politiques nationales dans les documents stratégiques surtout les secteurs les plus vulnérables avec les aléas climatiques », rassure-t-elle. Mamadou Diop Thioune du réseau des parlementaires pour l’environnement dira que les mécanismes qui permettent d’assouvir seront proposés lors de cette rencontre. « Les stratégies ont été dégagées pour permettre à l’Etat de financer. Et il y a un problème d’application de la prise en compte de cela », regrette-t-il. Il soutient que les acteurs font faire le plaidoyer pour l’accès au fonds et l’Etat doit soutenir les populations pour que l’assouplissement soit fait.

NGOYA NDIAYE