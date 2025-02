Changements Climatiques : Un projet mise sur l’éducation et la formation 

Partager Facebook

Pour faire face aux changements climatiques, le projet régional sur le renforcement de l’éducation et de la formation en Afrique de l’Ouest sur cette question est mis en œuvre par le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. L’objectif est d’accélérer l’acquisition de connaissances et de compétences des citoyens tout en catalysant le changement de comportement nécessaire.

Le projet régional sur le renforcement de l’éducation et de la formation au changement climatique en Afrique de l’Ouest est un outil de coopération sous-régional et international pour plus de cohérence et de synergie entre les acteurs de l’éducation et de la formation sur le changement climatique en Afrique de l’Ouest. A travers ce projet, les pays de la sous-région entendent construire une communauté de connaissances et de bonnes pratiques pour faire face efficacement à la menace climatique. Selon la responsable du programme environnement et adaptation climatique à l’UNICEF, Lucia Sorenzo Tenoro, l’éducation aux changements climatiques ne doit pas être uniquement comme une seule civilisation, mais comme un véritable levier de transformation qui permet aux enfants et aux jeunes d’être des acteurs de changement. « C’est ainsi que l’initiative « Ecole Verte » a été lancée permettant d’intégrer les changements climatiques dans les enseignements scolaires, de renforcer les capacités des enseignants et de promouvoir les actions concrètes d’un établissement, comme le développement de l’école et l’accès aux services en hygiène et en santé », dit-elle.

Et de poursuivre : »Ce projet s’aligne pleinement avec l’initiative régionale présentée aujourd’hui. Il offre une opportunité de mutualiser les efforts et de partager les bonnes pratiques afin de renforcer l’engagement des différents acteurs en faveur de l’éducation adaptée aux changements climatiques ». Selon le conseiller technique du ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Mame Mory Diagne, cette rencontre constitue un salon important dans la longue marche entreprise pour promouvoir l’éducation aux changements climatiques. « De larges consultations approfondies et enrichissantes ont été menées avec l’ensemble des parties prenantes pour aboutir à ce résultat. Cet engagement en faveur de l’éducation aux changements climatiques s’inscrit dans la recherche permanente de mieux-être pour nos populations à travers des actions d’éducation, de formation, d’information et de sensibilisation aux enjeux climatiques », dit-il.

Et d’ajouter : » Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique environnementale, plusieurs projets et programmes sont conduits sur l’ensemble du territoire national avec des ressources internes mais également avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Cet élan pour une éducation aux changements climatiques s’est traduit par des initiatives tant dans le secteur dit formel que dans celui dit non formel à travers une multitude d’acteurs et d’expériences parmi lesquelles le programme de formation et d’information sur l’environnement, le PFIE, un des programmes pionniers dans ce domaine.

Le PFIE mettait l’accent sur la promotion de l’éducation environnementale avec la mobilisation de tous les acteurs éducatifs ». A l’en croire, l’école devient ainsi, au-delà du lieu d’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être, un cadre de résolution, d’anticipation des problématiques environnementales. « Ainsi, plusieurs concepts et outils ont été développés en lien avec l’éducation environnementale et le développement durable », fait-il savoir. De sonavis, l’éducation est essentielle pour promouvoir l’action climatique.

NGOYA NDIAYE