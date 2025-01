Chantier naval de Dakarnave : Satnav tire la sonnette d’alarme

Partager Facebook

Le Syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals (SATNAV), affilié à l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), a organisé une conférence de presse ce vendredi 24 janvier 2025, dans l’enceinte de Dakarnave. L’objectif est alerter l’opinion publique et les autorités sur la situation préoccupante du chantier naval, notamment sur les lenteurs entourant le renouvellement de la concession et l’élaboration.

Lors de cette rencontre, le secrétaire général de SAT-NAV, Abass Fall, a exprimé la frustration des travailleurs face à l’absence de progrès significatif. « Pendant les huit mois accordés pour élaborer un cahier des charges et lancer un appel d’offres, rien n’a été fait. Nous sommes à la fin de cette période, et les travailleurs n’ont toujours pas été consultés pour participer à ce processus crucial. Cela met en danger l’avenir du chantier et des milliers d’emplois », a-t-il déclaré. M. Fall a également dénoncé le manque de transparence dans les discussions sur la co-gestion proposée.« On nous parle de co-gestion, mais sans préciser les modalités. Comment pouvons-nous avancer si les travailleurs ne sont pas impliqués? », s’interroge-t-il.

Le représentant de l’UNSAS, Pape Birama Diallo, a rappelé l’importance de clarifier la situation pour garantir l’avenir du chantier naval. « Nous saluons les efforts du Président de la République, qui a annulé un contrat jugé scandaleux par le passé, mais aujourd’hui, nous demandons une véritable clarification. Où en est le processus ? Pourquoi ce retard? », a-t-il martelé.

Pour l’UNSAS, la co-gestion, bien qu’intéressante, nécessite des discussions approfondies. « Si cette proposition est sérieuse, un protocole d’accord doit être établi et signé par toutes les parties prenantes. Ce chantier est un pilier économique, et son avenir ne peut être décidé sans les travailleurs », a insisté M.Diallo.

Le retard dans l’élaboration du cahier des charges pourrait entraîner des conséquences graves, notamment une paralysie totale des activités du chantier. Cette situation menace directement des milliers d’emplois et compromet la compétitivité du secteur naval au Sénégal.

Les syndicalistes ont également mis en avant l’urgence d’un dialogue avec les autorités compétentes, en commençant par le Président de la République, M.Djamal Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. « Nous appelons les autorités à agir rapidement pour sauver le chantier et préserver les emplois », a conclu Abass Fall.

Les travailleurs de Dakarnave demandent non seulement des clarifications sur le processus en cours, mais également une implication active dans les négocia-tions. Pour eux, l’avenir du chantier naval repose sur une gestion inclusive et transparente, soutenue par des décisions rapides et concertées.

Cette conférence de presse, marquée par des appels à la responsabilité et à l’urgence,souligne l’importance stratégique de Dakarnave pour l’économie sénégalaise. Les semaines à venir seront déterminantes pour savoir si les autorités répondront à cet appel des travailleurs.