Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly s’attaque au leader du Pastef : « Ousmane Sonko est pire que Macky Sall, il m’a confisqué 12 maisons »

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, ancien député influent de la 14e législature, n’a pas mâché ses mots en s’attaquant violemment à Ousmane Sonko, qu’il considère aujourd’hui comme un danger plus grand encore que Macky Sall. Dans une sortie fracassante, Dolly a exprimé sa colère, dénonçant l’abandon brutal de Sonko et la saisie arbitraire de ses biens, une situation qui l’a profondément blessé.

Entre Ousmane Sonko et Cheikh Bara Doli Mbacké, c’est une longue histoire d’amitié qui prend une nouvelle tournure. L’heure de la séparation a sonné pour les deux désormais ex-amis. Lors d’un point de presse tenu ce samedi, dans son domicile aux Maristes, le député Cheikh Abdou Bara Doli Mbacké est revenu sur son différend avec le PM Ousmane Sonko.

Récemment , Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a faire une révélation faisant office qu’il a été trahi par l’ancien maire de Ziguinchor à qui il a prêté main forte dans des épreuves difficiles avec le régime sortant. Sur ce, Cheikh Bara Doli Mbacké a fait des révélations sur les nombreux sacrifices qu’il a eu à faire dans le processus de libération d’Ousmane Sonko. « Je viens de croire à cette expression qui insinue que le pouvoir transforme l’homme. Je ne reconnais plus mon ami Ousmane Sonko à qui j’ai prêté main forte pendant qu’il traversait des moments difficiles avec Macky Sall », déclare t-il.

Selon lui, il a voté la loi d’amnistie pour qu’il sorte de prison et aurait dépensé 23 millions auprès des marabouts rien que pour Ousmane Sonko puisse retrouver sa liberté. J’ai récompensé un de ses avocats la somme de deux millions pour la défense en sa faveur. Je suis allé voir Serigne Mountakha Mbacké pour qu’il discute avec Macky Sall afin de libérer Ousmane Sonko. Et ces discussions-là ont conduit aujourd’hui à sa libération a fait savoir Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Je lui ai sauvé la vie à deux reprises et ce n’est pas lui qui va contester mes dires. Je le défie. Le 07 novembre 2022, je lui ai sauvé la vie à 21 h 30 parce qu’on avait prévu de l’empoisonner ce jour-là et je suis allé le voir pour lui prévenir. A Tivaouane pareil, on avait planifié de l’agresser pour le tuer. C’est moi qui lui ait sauvé la vie encore ce jour-là ».

Loin de terminer ses confessions, Cheikh Bara Doli Mbacké rapporte: « J’ai fait la prison pour avoir défendu Ousmane Sonko parce que je ne cautionnais pas l’injustice que Macky Sall le faisait subir. Mes prises de positions envers lui ont poussé Macky Sall à confisquer mes trois maisons sises aux Maristes et à fermer mon entreprise. Je lui ai apporté tout mon soutient quand il m’a tendu sa main face au régime sortant, quand il était seul contre tous. J’ai toujours répondu favorablement à ses appels. C’est pourquoi il m’appelait « Domou Ndey ». C’est cet homme-là qui m’a trahi aujourd’hui avec des traîtres de l’ancien régime ».

Que reproche donc le député Cheikh Bara Doli Mbacké à Ousmane Sonko?

En réalité, le problème qui oppose Cheikh Bara doli Mbacké et Ousmane Sonko émanerait d’une assiette foncière. Détaillant le fond du conflit, le député originaire de Touba indique que le premier Ministre a confisqué toutes les douze maisons qu’il avait achetées à Dakar sur fond propre et ce, dès son arrivée au pouvoir. Bara Doli Mbacké en veut à Ousmane Sonko également car avance-t-il, ce dernier ne lui a toujours pas présenté ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa mère malgré la relation amicale et fraternelle qu’ils entretiennent. Ce qu’il qualifie comme un manque d’humanisme et de reconnaissance.

« Imaginez la manière dont il me remercie aujourd’hui. Dès son arrivée au pouvoir, Ousmane Sonko m’a montré son vrai visage. Il a fait de moi son premier ennemi. Il a confisqué mes 12 maisons que j’avais achetées ici à Dakar avec mon propre argent d’une valeur de 300 millions.

Pire, quand j’ai perdu ma mère, regrette-t-il, Ousmane Sonko n’était pas à mes côtés. Il ne m’a même pas appelé pour me présenter ses condoléances. Lorsqu’on m’a libéré de la prison aussi, il n’a pas mis les pieds chez moi et pourtant il fréquentait ma maison tout le temps.

La preuve, le jour où il a quitté chez Adji Sarr, il est passé directement chez-moi pour me voir. Fort de ce constat, j’ai décidé de garder la distance.

Du point de vue de Bara Doli Mbacké, le premier ministre doit revoir sa copie.

« Sonko est pire que Macky Sall parce que même si l’ancien Président m’a emprisonné, il a confisqué mes trois maisons et fermé mon entreprise, le jour où j’ai perdu ma mère, Macky m’a appelé pour me présenter ses condoléances. Il a même envoyé une délégation chez-moi. Ce que Sonko n’a pas fait jusque-là. Je n’aurai jamais cru qu’il me trahirait de la sorte. Il m’a trahi avec des personnes qui le combattaient dans l’ancien gouvernement de Macky Sall en l’occurrence Mimi Touré. Il a préféré lâcher ma main pour être entouré par ses ennemis d’hier qui le traitaient de tous les noms. Mais le défi est lancé car je suis prêt à l’affronter sur le terrain », a déclaré Cheikh Bara Doli Mbacké avec un cœur meurtri.

Pour toutes ces raisons, Bara Doli Mbacké conclut que Ousmane Sonko n’est pas la bonne personne que les Sénégalais croient.

Ainsi, il invite les jeunes à une prise de conscience et à voter massivement contre le Parti Pastef pour une victoire éclatante de l’opposition au soir du 17 Novembre.

Après la publication du livre rouge sur Macky Sall, le député promet bientôt un livre noir où il compte dévoiler toutes les failles du tandem Diomaye-Sonko pendant qu’ils étaient dans l’opposition et après avoir pris le pouvoir.