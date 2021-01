Émincez des légumes en fines lamelles, huilez, salez, faites cuire : faire des chips maison, c’est aussi simple que ça. Et si on vous disait, au passage, que les pommes de terre ne sont pas le seul et unique ingrédient possible pour cuisiner les chips ? Ni la friture la seule option ? Les chips express cuisent au micro-ondes, les chips allégées préfèrent le four, les chips classiques plongent dans l’huile. Pour régaler les enfants sans trop peser, testez les chips de légumes maison, à base de patates douces ou de betteraves, de navets ou de topinambours… Quant à surprendre tout le monde à l’heure du goûter, faites cuire des chips sucrées ! Salées ou sucrées, douces ou épicées, en apéritif ou comme en snack, les chips ne manquent pas d’idées. Ce qui tombe plutôt bien, puisque nous non plus, la preuve avec des recettes de chips pour tous les goûts, toutes les saisons et tous les repas !

Chips au four

Les chips sont véritablement un incontournable des apéritifs festifs entre amis ou en famille. Nous vous proposons dans cette recette de les réaliser vous même, vous éviterez ainsi tous les additifs ajoutés dans les paquets de chips industriels. Composée simplement de pommes de terre, d’huile d’olive et de sel, régalez-vous avec ces chips au four.

INGRÉDIENTS : 4 PERS.

3 grosses pommes de terre

3 c. à soupe d’huile d’olive

sel

PRÉPARATION :

Préparation10 min

Cuisson15 min