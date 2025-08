Chronique : Appel à l’unité, à la République (Par El Hadji Amadou Fall)

Partager Facebook

Il n’est pas interdit que chaque communauté ethno-linguistique, nare ses mythes et légendes, qu’elle se mire joyeusement dans sa narralité. Qu’on soit Mandjank, Mankangne, Pepel, Bajarangke, Bassari, Joola, Sererre, Wolof, Peul, Manding, Soninke, etc.

Cependant, notre rationalité ne doit pas perdre ses ressorts historiques qui sont en vérité universelles. Nous sommes une seule et même humanité. Dès lors, il nous faut refuser le micro-nationalisme étroit, égoïste.

C’est une exigence, un premier et grand pas en vue de bâtir une république, une et indivisible. Dans ce cas d’espèce, il faut savoir observer, écouter, scruter, interroger notre histoire et chercher à la comprendre. Comprendre nos racines.

Alors, nous ferons moins de bêtises. Nous avons très souvent avec notre république des idées toutes faites. Nous confondons droits et devoirs, appartenance ethnique, géographique et exigence étatique ou républicaine.

Or, il faut revenir à l’histoire qui, il est vrai, dans nos pays, côtoie régulièrement le mythe, dénaturant du même coup notre rationalité. Or, encore une fois, l’histoire n’est pas la répétition pure et simple du passé. Elle est, pour reprendre Théophile Obenga, réflexion, thématisation, conceptualisation de la vue du passé par rapport à la vue du présent et cap sur l’avenir.

Elle est, selon Cheikh Anta Diop, la réponse à une question présente qui engage notre avenir. Et justement, un avenir qui nous interpelle tous. Dès lors, il nous faut une ingénierie politique basée sur une haute morale profondément humaniste et émotionnelle avec la république.

C’est un pilier essentiel pour la construction d’une véritable république. Il s’agit de comprendre avant de juger. Un énorme défi donc à relever.

Bâtir une idéologie de reconquête de notre moi, de notre humanisme, d’estime de soi, mais aussi de l’autre, de la nature avec qui nous devons dialoguer continuellement. Notre énergie culturelle, intellectuelle, pour tout dire, psychologique, doit être renforcée constamment. Elle est bien trop précieuse pour qu’on la perde en s’épuisant dans de fausses querelles crypto-personnelles, ethnoclaniques ou régionales.

Faire la paix avec la génétique, avec notre conscience historique, avec nous-mêmes, notre destin commun, notre république, c’est là le devoir sacré de tout citoyen conscient. Lisons, écoutons la voix des anciens, notre mémoire historique. Partageons notre humanisme séculaire dans des rencontres scientifiques et non de business où l’on va pour frimer, pour être dans le ton et accaparer frauduleusement les biens du peuple.

Assumons-nous en faisant un éveil de conscience. C’est une tâche prioritaire pour arriver à bon port pour la République.