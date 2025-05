Cité Imbécile : Un double trafic de drogue démantelé

Partager Facebook

Après la saisie de 265 kg de chanvre indien par la brigade de proximité de Nianing, la gendarmerie nationale intensifie ses opérations sur instruction du haut commandement. C’est ainsi qu’une opération menée, hier mercredi, à la cité Imbécile, par la brigade territoriale de Hann commandée par l’adjudant-chef Gabriel Bassène, s’est soldée par l’arrestation d’un individu pour détention, offre ou cession de drogue.

Une valise contenant 40 ficelles et sept sachets de kush en vrac a été saisie par les gendarmes. Par ailleurs, ce jeudi 22 mai 2025, la brigade territoriale de la Zone franche industrielle, commandée par l’adjudant-chef Abdou Fama Guèye, agissant sur la base d’informations relatives à un trafic de stupéfiants, est intervenue dans un local connu sous le nom de « Parking malien » à Mbao. Cette opération de démantèlement a permis l’arrestation de deux individus et la saisie de 21 cornets de chanvre indien, quatre moutons et deux plaquettes de quatre comprimés de Tramadol. Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique continue de sécurisation et de protection des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. Pour tout signalement ou demande d’information, le centre d’appel de la gendarmerie reste joignable gratuitement au 800 00 20 20 ou au 123.