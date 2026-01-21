Claude Le Roy demande le boycott du Mondial 2026 aux Etats-Unis

Après la finale de la CAN remportée par le Sénégal face au Maroc, Claude Le Roy a poussé un gros coup de gueule.

C’est l’une des images marquantes de la finale de la CAN 2025. Présent sur le bord de la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Claude Le Roy, qui officiait en tant que consultant, a contre toutes attentes jouer un rôle prépondérant.

Alors que les Sénégalais avaient décidé de rentrer aux vestiaires pour protester contre le penalty accordé aux Lions de l’Atlas en toute fin de partie, le « Sorcier blanc » a longuement échangé avec Sadio Mané, le conseillant de rappeler ses coéquipiers pour reprendre le match, qui s’est terminé par une victoire des Lions de la Teranga sur le Maroc (1-0 a.p.).

Après avoir ramené les Sénégalais à la raison, Claude Le Roy s’en est pris ce lundi à… Donald Trump. L’ancien entraineur français de 77 ans a accusé le président américain « d’abîmer l’Afrique ». Il est même allé jusqu’à soutenir publiquement un mouvement de boycott de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Le foot, c’est la vie, ce n’est pas Gianni Infantino, fier d’être dans le Bureau ovale de Trump ou à Mar-a-lago, qui cautionne un président qui abîme l’Afrique en tuant toutes les ONG. C’est ça, le drame de ce continent », a lancé l’ex-sélectionneur du Sénégal auprès du Figaro.