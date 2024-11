CLIMAT: Ouverture officielle de la COP 29 à Bakou

Partager Facebook

La 29e conférence des parties (COP 29) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s’est ouverte ce lundi à Bakou. L’un des buts principaux de cette présente COP consiste à mettre en place un ”objectif chiffré et ambitieux sur le financement climatique”.

La première priorité de la présidence de la COP 29, c’est de se mettre d’accord sur un nouvel objectif mondial chiffré et ambitieux sur le financement climatique’’, a dit Mukhtar Babayev, lors de la cérémonie officielle d’ouverture de cette édition de la 29e Conférence des parties. Selon le président élu de cette 29e Conférence des parties qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, l’objectif principal pour les négociations de cette COP, c’est d’arriver à des objectifs chiffrés sur le financement climatique. Et ce financement doit être effectif et conforme à l’urgence actuelle et à l’ampleur du problème’’, a-t-il affirmé. En effet, il s’exprimait en présence du secrétaire exécutif du secrétariat des Nations unies sur les changements climatiques, Simon Stiell, et du président sortant de la COP 28 de Dubaï, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber.

Ce financement doit venir en solution aux problèmes des pays en développement. Nous savons que ce sont des milliards qu’il faut et l’objectif réaliste du secteur public se chiffre à des centaines de millions’’, a-t-il rappelé. Mukhtar Babayev a assuré que la présidence de la COP 29 a déployé tous les moyens pour rapprocher les parties. ‘’Cependant, il reste beaucoup à faire et durant 12 jours pour résoudre nos différences et s’entendre sur des contributions’’, a-t-il ajouté. ‘’Nous comprenons les limites politiques et financières, mais ce n’est rien à côté du coût de l’inaction. Ces investissements ont pour but de lutter contre le changement climatique. Il faut investir aujourd’hui pour préserver l’avenir’’, a-t-il lancé.

Un peu plus tôt, il a transmis le témoin de la présidence de la COP à Mukhtar Babayev, sous les acclamations du public. La 29e conférence des parties, ouverte ce lundi à Bakou, se poursuivra jusqu’ au 22 novembre 2024. Les conférences des parties ont lieu chaque année dans l’un des 198 États membres de la CCNUCC.

La COP est un moment de négociations politiques, et d’événements parallèles : colloques, expositions, débats, « side events » pour lutter contre le changement climatique. Les gouvernements, des acteurs non-gouvernementaux (ONG, entreprises, villes, citoyens, collectivités territoriales, syndicalistes, militants en faveur du climat) sont présents lors des COP afin de mieux représenter la société civile. Des médias du monde entier sont également présents.