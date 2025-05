Colloque des Peuples pour la Renaissance Africaine: plus de 176 têtes couronnées d’Afrique et de sa diaspora attendues à Dakar

Partager Facebook

Dakar,la capitale sénégalaise, sera l’hôte du Colloque des Peuples pour la Renaisssance Africaine. Prévue les 26, 27 et 28 juin 2025,cette première édition du genre portera sur le thème: »La renaissance Africaine: valorisation des institutions politiques et sociales traditionnelles africaines et engagement panafricain ».

Ainsi,elle verra la participation de plus de 176 têtes couronnées et chefs traditionnels du continent noir et de sa diaspora, d’experts de haut niveau, d’éminents Professeurs,

de guérisseurs, d’anciens ministres et autres notabilités.

La rencontre de Dakar se tient sous l’égide du Conseil National des Notables Léboues en partenariat avec le Conseil Africain de la Gouvernance Traditionnelle et les autorités traditionnelles du Sénégal. A en croire, Daour Malick Ndoye, coordinateur national de l’AIGC /CAGT et Président de la structure organisatrice: » Ce colloque tant attendu sera un rendez-vous crucial. C’est nous,Conseil des Notables Léboues, qui organisons cet événement mais au nom de tous les chefs tradirionnels du Sénégal. Nous partageons avec le nouveau régime en place des idées panafricanistes. Depuis leur arrivée au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ne cessent de montrer leur engagement en faveur des idéaux panafricains. Ce qui suscite beaucoup d’espoir pour nous et nos pairs africains », a fait savoir M.Daour Malick Ndoye qui se félicite de la récente visite du PM Ousmane Sonko au pays des hommes intègres: »Nous magnifions la visite de haute portée historique du Premier ministre Ousmane Sonko à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous aussi,nous soutenons le Président IbrahimTraoré dans son oeuvre de construction d’un État débarrassé des lourdes chaînes du néo-colonialisme, voire de l’impérialisme occidental. L’Afrique doit emprunter le chemin de la liberté et c’est cela notre combat de tous les jours ».

Revenant sur les objectifs proprement dits, M.Ndoye de faire remarquer: »Les dignitaires africains actuels sont conscients de l’importance de la réflexion scientifique pour mieux maîtriser les impacts des politiques développées dans ce sens sur les communautés er les générations futures. Selon ces représentations des chefferies traditionnelles,

les recherches doivent êtres inclusives et placées au coeur des pratiques et valeurs africaines,elles doivent s’orienter vers les indicateurs et conditions prenant en compte les générations futures. Ce qui suppose un véritable changement de paradigme dans la vision de la Renaissance Africaine qui doit relever un certain nombre de défis, notamment, dans la prise en compte de la connaissance des valeurs des peuples d’Afrique et de la diaspora dans la formulation des recommandations issues des organes consultatifs comme le Conseil National des Notables lébous (CNNL) et sous- régionaux comme l’African Indigenous Gouvernance Council(AIGC).

A rappeler que l’ancienne ministre Ngoné Ndoye assurance la présidence du Comité scientifique de ce colloque soutenu par tous les Maires des Commune de Rufisque. La vieille Ville abritera une journée intense de caravane, de visites et d’animation culturelle de même que le Monument de la Renaissance Africaine et le Musée des Civilisations Noires. Des journées seront aussi dédiées à des pays comme le Mali et le Gabon.