COLOBANE: Le chauffeur qui avait foncé sur la foule condamné à 6 mois ferme 

Déclaré coupable des chefs de mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer, défaut de permis et dommage à la propriété mobilière d’autrui, Mamadou Aliou T. F. D. est condamné à six mois d’emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Directeur de société, de nationalité ivoirienne, le prévenu avait foncé sur la foule à Colobane pour échapper à des motards qui criaient au voleur.

Le mystère reste entier dans cette affaire qui met sur la sellette le directeur de société, Mamadou Aliou T. F. D. Après avoir percuté un véhicule sur la Vdn, le mis en cause a foncé sur la foule à Colobane pour échapper à des motards qui criaient au voleur. Mamadou Aliou avait par la suite abandonné le véhicule appartenant à son épouse à Cambérène. Un incident qui a été filmé dans la journée du 22 janvier 2025.

Informés de la découverte de la voiture, des éléments du commissariat des Parcelles Assainies se sont déployés sur les lieux. Ainsi, ils ont constaté qu’il s’agissait du véhicule qui avait semé la panique à Colobane. Lors de leur perquisition, les limiers ont saisi une canette de boisson alcoolisée ainsi que divers documents appartenant au propriétaire de la Toyota Rav4. Convoquée, Ndèye T. a révélé aux flics que le véhicule était conduit par son époux, Mamadou Aliou T. F. D, basé au Sénégal depuis deux années. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue. Interrogé, le mis en cause a informé qu’il se trouvait au centre commercial Sea Plaza le jour des faits. C’est alors qu’il a eu une altercation avec un individu qui l’a sommé d’arrêter de débattre sur l’Islam. « Dans la foulée, l’individu a dit qu’il allait appeler la police. Craignant pour ma sécurité, j’ai pris la fuite à bord du véhicule de ma conjointe.

Pendant tout le trajet, j’ai été poursuivi par des motards qui criaient au voleur. Ils ont vandalisé le véhicule avec des cailloux et volé mon Iphone et mes 700.000 francs. J’étais obligé de rouler sur des trottoirs et d’emprunter des sens interdits pour sauver ma peau », a expliqué le mis en cause, détenteur d’un permis de conduire ivoirien. Visé pour conduite en état d’ébriété, délit de fuite, séjour irrégulier, mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer, défaut de permis et dommage à la propriété mobilière d’autrui, Mamadou Aliou a été mis sous mandat de dépôt le 27 janvier 2024. Comparaissant à l’audience des flagrants délits de Dakar 48 heures plus tard, le prévenu n’a reconnu que la dernière infraction.

À l’en croire, il n’était pas ivre. Ce sont les motards qui avaient jeté la canette de boisson alcoolisée dans son véhicule. D’ailleurs, signale-t-il, les résultats de l’alcootest effectués sur lui sont négatifs. Également, le comparant a réfuté avoir désobéi aux deux gendarmes qui l’ont sommé de s’arrêter au niveau de la Vdn. Mais, il a été contredit par la partie civile, Boubacar D. Ce dernier a indiqué que le prévenu a percuté son véhicule à la suite à ce refus d’obtempérer. « Il venait derrière moi. J’ai vu quelqu’un taper sur son véhicule en lui demandant de s’arrêter. Mais, il a continué sa route. J’ai finalement donné mon numéro de téléphone aux gendarmes en leur demandant de m’appeler au cas où il serait arrêté », a allégué le vieux Boubacar D. qui a réclamé un dédommagement de 120.000 francs.

L’autre partie civile Fallou D. a renseigné qu’il se trouvait à Colobane avec ses amis. C’est dans ces circonstances que le prévenu a foncé sur eux faisant plusieurs dégâts matériels. « Il a écrasé le banc sur lequel on était assis ainsi que ma moto qui était sur le trottoir », a déploré Fallou qui a demandé 250.000 francs, en guise de réparation. Faisant ses observations, le représentant du Ministère public a demandé la relaxe pour la conduite en état d’ébriété. Concernant les autres infractions, le substitut du procureur a requis un an d’emprisonnement ferme et une amende de 500.000 francs. « Tous ceux qui ont eu la malchance de croiser le prévenu ont été exposés à un risque immédiat de mort. Les faits sont très graves. Il a foncé délibérément sur des personnes qui n’ont rien fait. Il faut sévir pour décourager ce genre de comportement », a martelé le parquet s’adressant au tribunal.

Me Demba Ciré Bathily et ses deux confrères de la défense ont demandé au tribunal de tendre la perche au prévenu. « Il n’a pas fui parce qu’on lui a dit qu’on allait appeler la police. Il a vu la foule venir vers lui. Ils ont pris son Iphone et l’argent qu’il avait gardé dans son véhicule. Il serait resté, il serait lynché. Il a fait en sorte qu’il n’a touché aucune personne. Il conduit depuis plus de 30 ans », a fait remarquer Me Ndiaye. Relaxé des infractions de délit de fuite, de conduite en état d’ivresse et de séjour irrégulier, Mamadou Aliou a finalement écopé d’un séjour carcéral de six mois. Il doit allouer aux deux parties civiles les montants réclamés.

KADY FATY