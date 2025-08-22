Combat contre Sa Thiès : Modou Lô se prépare en France

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le lutteur sénégalais Modou Lô est actuellement en France pour préparer son combat contre Sa Thiès, prévu le 5 avril 2026. Ce duel très attendu opposera le roi des arènes à l’ambitieux frère de Balla Gaye 2. L’issue de ce choc pourrait rebattre les cartes au sommet de la lutte sénégalaise.

Selon les informations, le déplacement de Modou Lô en France vise à optimiser sa préparation physique et mentale. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le lutteur des Parcelles Assainies qui entend conserver son titre de roi des arènes.

Sa Thiès, frère du célèbre Balla Gaye 2, est un adversaire redoutable pour Modou Lô. Il aspire à détrôner le roi des arènes et ce combat représente une opportunité unique pour lui d’atteindre cet objectif.

Ce combat entre Modou Lô et Sa Thiès est considéré comme l’un des plus importants de la saison de lutte sénégalaise. L’issue de cette confrontation pourrait redistribuer les cartes et modifier la hiérarchie au sein de l’arène sénégalaise. « Modou Lô prépare activement son prochain combat face à Sa Thiès, prévu le 5 avril 2026 », a déclaré Kawtef.