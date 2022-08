Combat de lutte: Ama Baldé vs Gris-Bordeaux officialisé

Si tout rentre dans l’ordre, l’arène va vers une de ses affiches les plus alléchantes, la saison prochaine. En effet, selon les dernières informations, un promoteur serait entrain de démarcher le combat Ama Baldé vs Gris Bordeaux.

L’arène va vers une de ses affiches les plus alléchantes, la saison prochaine. Ama Baldé vs Gris Bordeaux, un combat inédit. Gris-Bordeaux, à l’abordage de Balla Gaye 2 qui l’a battu, a montré une ténacité et une fureur de vaincre qu’incarnent les grands champions aux soirs de victoire.

Et le camp d’Ama Baldé qui a apprécié positivement cette proposition, a du pain sur la planche. Ce choc de générations et de l’année, sorti de l’arc du promoteur Gaston Mbengue, fera courir les amateurs.

Battu le 07 août dernier par Balla Gaye 2, Gris Bordeaux a encore décroché un autre combat contre Ama Baldé ficelé par Cadior Production. Une belle opportunité pour le fassois de refaire surface et faire plaisir à ses fans qui attendent sa victoire avec impatience. Les managers des deux lutteurs à savoir Khalifa de Gris Bordeaux, Abdou Bakhoum d’Ama Baldé et le promoteur ont paraphé le contrat ce matin. Suivez les images.