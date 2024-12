Commémoration du 23éme anniversaire du décès du President Léopold Sédar Senghor: Un vernissage organisé à la maison de la culture

Partager Facebook

La Maison de la Culture Douta Seck a été le théâtre d’un événement marquant : le vernissage de l’exposition « Senghor : De la Plume à la Truelle, une Ambition pour le Sénégal ». Présidée par le ministre des sports et de la culture, Ndèye Khady Diène Gaye, cette manifestation culturelle était une occasion pour rendre hommage à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs du Sénégal moderne et un fervent défenseur de la culture et de l’identité africaine .

La Maison de la culture Douta Seck, connue pour son engagement envers la promotion des arts et de la culture sénégalaise, a été métamorphosée pour l’occasion, créant un dialogue entre le passé et le présent. Le lieu, baigné de lumière naturelle, a offert une atmosphère propice à la réflexion et à l’échange.

La cérémonie a débuté par le discours d’ouverture la directrice du centre culturel Douta Seck, Aby Faye : “ L’importance de cette exposition réside dans le fait que nous voulons rendre un hommage mérité au poète président Léopold Sédar Senghor qui a vraiment écrit en lettres d’or l’histoire du Sénégal, à travers la politique, la littérature, etc. Il a mené des combats à côté de Césaire et de ses autres frères.

Le thème de l’exposition, ´´Senghor de la plume à la truelle », relate un peu le combat que Léopold Sédar Senghor a mené par la plume, tandis que d’autres faisaient leur combat vraiment par les armes. Cette exposition a été organisée par la Direction du livre et de la lecture à travers les œuvres de Léopold Sédar Senghor qui ont été mises aux enchères et qui ont pu être sauvées par l’État du Sénégal. Donc, on a profité de cette journée commémorant son décès pour vraiment montrer son œuvre aux enfants, à la jeune génération“.

La ministre des sports et de la culture, Ndeye Khady Diène Gaye, dans son allocution, a souligné la glandeur de Senghor non seulement en tant que poète et homme politique, mais aussi rn tant qu’architecte d’une vision culturelle pour le Sénégal : “ Senghor a su conjuguer l’art et l’engagement, la plume et la truelle. Il a mis en avant la richesse de notre patrimoine tout en œuvrant pour un avenir meilleur“, a-t-elle déclaré. Le vernissage de l’exposition « Senghor : De la Plume à la Truelle », une Ambition pour le Sénégal a été un moment fort de célébration et de réflexion.

En réunissant des artistes, des intellectuels et des passionnés de culture, cet événement a permis de raviver l’esprit de Senghor et de mettre en lumière son héritage. La Maison de la Culture Douta Seck a ainsi rempli sa mission de promouvoir la culture sénégalaise et de célébrer des figures emblématiques. Cette exposition, qui est ouverte au public, promet de continuer à inspirer et à éduquer ceux qui la visitent, contribuant ainsi à ancrer un peu plus l’œuvre de Senghor dans le cœur des Sénégalais.

Fatou Ba