Comment Bineta Mécanicien et Cie ont été arrêtés

Un appartement loué 40 000 FCFA par jour, une commande de drogue qui tourne mal, une bagarre aux armes blanches… C’est dans ce chaos que les gendarmes de Keur Massar ont mis la main sur une bande de quinze individus, dont la tiktokeuse Bineta mécanicienne, tous déférés au parquet pour une longue liste de délits allant de l’association de malfaiteurs aux actes contre nature.

Ils pensaient être à l’abri des regards, cloîtrés dans un appartement loué au prix fort dans la banlieue de Dakar pour «passer du bon temps». Mais leur retraite festive a viré au cauchemar, puis au scandale policier, quand une histoire de drogue mal livrée a déclenché une violente rixe, attirant l’attention des gendarmes et révélant au grand jour des pratiques choquantes. Le 2 janvier dernier, les gendarmes de Keur Massar, alertés par une bagarre armée dans un appartement du quartier de Diacksao, ont découvert sur place quinze individus, dont la tiktokeuse Bineta S. alias Bineta mécanicienne.

L’enquête a rapidement établi que le groupe s’était retiré dans cet appartement, loué 40 000 francs CFA par jour, pour consommer de la drogue et, selon les éléments recueillis, s’adonner à des actes contre nature. La dispute à l’origine de l’intervention trouve sa source dans une escroquerie à la drogue : le livreur, après avoir fourni de la MDMA (ecstasy) de mauvaise qualité, a vu sa transaction Wave annulée par le groupe. Furieux, il est revenu avec un complice, tous deux armés, provoquant une altercation violente.

Parmi les interpellés, des profils aussi variés que préoccupants âgés entre 16 et 22 ans: neuf élèves, dont certains mineurs, un soudeur, une vendeuse, ainsi qu’un pharmacien de 49 ans qui avait loué les lieux, et bien sûr Bineta mécanicienne, présentée comme l’une des meneuses du groupe. Tous ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, détournement de mineur, incitation de mineurs à la débauche, actes contre nature, détention d’armes blanches violence et voies de faits, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui.

Source L’OBS