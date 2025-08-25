Uploader By Gse7en
Comment Djiba porte-parole du MFDC est tombé

25 août 2025 Société

L’OBSERVATEUR revient sur le film de l’opération menée par la Section de recherches (SR) de Ziguinchor contre Hamidou Djiba, porte-parole autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC/Mangoucourou).

Selon des révélations exclusives de L’Observateur, le coup de filet, estampillé “hautement sensible”, a été exécuté avec une précision chirurgicale. Tout a commencé par une instruction ferme transmise au haut commandement de la gendarmerie : procéder sans heurts à l’arrestation de Hamidou Djiba, accusé de tenir des propos jugés hostiles à la République. La mission, confiée à la SR de Ziguinchor, réputée pour ses interventions délicates en terrain difficile, devait suivre un protocole clair : infiltration, arrestation, puis transfert express vers Dakar.

Mardi 19 août, un commando de six hommes s’infiltre discrètement dans le quartier Djibock, fief de Djiba. La reconnaissance permet de confirmer un futur déplacement de l’intéressé. Le lendemain, 20 août, l’homme enfourche sa moto, loin de se douter qu’il est suivi à la trace. À hauteur du village de Boulome, non loin de la frontière bissau-guinéenne, l’embuscade se referme. Sans résistance, Djiba est calmement invité à se rendre, avant d’être embarqué dans un véhicule banalisé en direction des locaux de la SR.

Exfiltration nocturne vers Dakar


La phase finale s’est déroulée dans le plus grand secret. Escorté sous haute sécurité, Hamidou Djiba a quitté Ziguinchor dans la nuit du 20 au 21 août, direction Dakar. Il a été discrètement remis à la Section de recherches de la capitale, basée à la caserne Samba Diéry Diallo, où il est actuellement placé en garde à vue.

