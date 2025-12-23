Partager Facebook

Le latéral gauche de Galatasaray et le milieu de terrain d’Everton devraient être alignés d’entrée, ce mardi après-midi, face au Botswana, pour le premier match des Lions dans cette Coupe d’Afrique des Nations.

Le dernier entraînement de la sélection sénégalaise s’est tenu ce lundi après-midi au TS – Village Sportif de Tanger, sous une fine pluie devenue presque coutumière pour les hommes de Pape Thiaw depuis leur arrivée au Maroc. Cette séance a permis d’affiner la mise en place tactique et d’avoir une lecture plus claire des intentions du sélectionneur à la veille de l’entrée en lice contre une équipe botswanaise à prendre très au sérieux, dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Déjà perceptible lors des deux séances à huis clos effectuées sur le sol marocain, une tendance forte semble se confirmer. Malgré une préparation écourtée à Dakar, Ismail Jakobs a totalement récupéré de ses pépins physiques et devrait débuter la rencontre. Souvent freiné par des soucis de santé, le joueur de Galatasaray n’a que peu évolué avec le Sénégal ces derniers mois, mais l’absence du suspendu El Hadji Malick Diouf lui offre une belle opportunité de s’installer.

La principale interrogation concernait le milieu de terrain : Idrissa Gana Gueye ou Lamine Camara aux côtés de Pape Gueye ? L’expérience devrait finalement primer. Le vétéran des Lions, actuellement à Everton, donne satisfaction et devrait être titularisé.

En attaque, aucune surprise n’est attendue. Iliman Ndiaye, Sadio Mané en position de meneur de jeu derrière l’avant-centre Nicolas Jackson, ainsi que Ismaïla Sarr auront la mission de faire plier la défense botswanaise.

Composition probable du Sénégal face au Botswana

E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs – Gana Gueye, Pape Gueye – Iliman Ndiaye, Mané, Ismaïla Sarr – Nicolas Jackson