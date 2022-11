Concours d’Agrégation: Le RUR se félicite du taux de 97 % de réussite

97% de réussite, c’est le taux obtenu par les universités sénégalaises au concours d’agrégation en Sciences de la santé. Avec, à la clé, la première femme agrégée en Néphrologie et le major des major. De quoi susciter l’admiration du RUR. Le Réseau des universitaires républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance pour la République (APR), s’est félicité des « résultats extraordinaires que les universités sénégalaises viennent (…) d’obtenir, à l’issue du concours d’agrégation en Sciences de la santé, avec un taux de réussite record de 97% ».

Dans un communiqué de presse, le Pr Moussa Baldé, par ailleurs ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et président du Conseil départemental de Kolda, exprime ses félicitations à tous ces récipiendaires, en particulier à 25 d’entre eux, sortis majors de leurs promotions, au Pr Maria Faye (première femme agrégée en Néphrologie), et au major des majors, le Pr Khadim Diongue (lauréat du prix André Gouazé). Ces résultats « témoignent de l’abnégation des enseignants-chercheurs et de leurs investissements dans leurs domaines respectifs, mais confirment aussi le rayonnement de l’université sénégalaise », souligne le texte.

Le RUR est aussi revenu sur le lancement par le président Macky Sall, de la vente des cartes de l’APR, qui permettra de massifier le parti, de l’animer et de consolider davantage son ancrage sur l’étendue du territoire national et dans la diaspora. Le réseau s’est appesanti sur la participation de Macky Sall, du 15 au 16 novembre, au sommet du G20 à Bali (Indonésie), qui a saisi l’occasion, en sa qualité de président de l’Union africaine (UA), pour faire un plaidoyer en faveur de la préservation de la planète face aux changements climatiques et de la candidature de l’UA au G20 (requête qui sera examinée au prochain sommet, en 2023, en Inde). Le RUR qui rappelle que le Sénégal est « une grande démocratie (…), les libertés démocratiques garanties par la Constitution, notamment la liberté d’expression, doivent s’exercer, sans préjudice du respect des institutions, du secret-défense et d’autres aspects sécuritaires garants de la pérennité de notre République », salue « la position ferme des autorités pour le respect des institutions républicaines ».

Le réseau a aussi souhaité un prompt rétablissement à Sadio Mané, et exprimé son soutien aux « Lions » pour leur participation à la Coupe du monde au Qatar, « en leur souhaitant plein succès ».

NGOYA NDIAYE