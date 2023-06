Condamnation d’Ousmane SONKO: Des scènes de pillages enregistrées partout en banlieue

Personnes ne peut imaginer le niveau du degré de la gravité des faits qui ont été constatées dans la banlieue en commençant par Keur Massar jusqu’à Pikine. Des personnes agressées, des voitures brulés, des édifices publics s’saccagés et même les journalistes sont attaqués à Guédiawaye. Des scènes de pillages sont enregistrées partout. Cela fait suite à la publication du véridique par le tribunal qui condamne Ousmane Sonko à eux ans de prison ferme, quelques heures avant les faits.

Les manifestants avaient d’abord entamés par attaquer les travaux du Brt de Golf à Guédiawaye. La Mairie de Pikine-Est vandalisée, une ambulance détruite. Après le verdict du procès qui opposait Adji Sarr et Ousmane Sonko, des manifestants ont fait irruption dans la banlieue à la mairie Pikine-Est en se livrant à des actes de saccage. Une ambulance a été détruite, et des pièces d’état-civil réduits en cendre. Une situation qui a été malgré tout maitrisé par la police qui a parvenu à disperser les manifestants. A Guédiawaye, c’est l’Uvo qui a été brulée.

La mairie de Wakhinan attaquée. Des stations d’essences incendiées. La circulation bloquée pendant plusieurs heures. Les manifestants sillonnent les rues. Certains étaient armés de pierres, de couteaux et des haches. Ils arrachaient des portables des passants. Face à des jeunes manifestants surexcités, les commerçants baissent les rideaux dans beaucoup de marchés de la banlieue. Des pneus sont également brulés sur les routes. Des vendeurs qui ont été obligés de fermer leurs magasins par peur de voir leurs biens vandalisés. 5 voitures brulées à Pikine. Agence Banque Islamique Tally Bou Mack pillées. Et sur le terrain, nous nous sommes rencontré avec une foule, essentiellement composée de jeunes qui semblent ne rien connaître de ce qui se passe dans le différend qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr. En claire, ils ne cherchent qu’à semer la terreur et le désordre. Et pour faire le constat, il fallait descendre sur le terrain. La majeure partie des manifestants est âgée entre 15 et 25 ans. De l’autre côté, nous nous étions informés qu’également qu’un gendarme a été blessé à Keur Massar lors d’un affrontement. Il a été touché à la tête par les manifestants qui étaient armés de pierres.

A Pikine, ce sont deux jeunes qui ont été blessés dont le plus grave avait été finalement évacué d’urgence à l’hôpital. Une autre victime avait aussi été signalée aux Parcelles Assainies. Il a été touché au visage par une grenade lacrymogène. « On ne cherche pas à comprendre. Ni Ousmane Sonko, ni Macky ne nous intéressent. Brûlons tout », crie un jeune qui filmait la scène avec son portable. Dans certaines parties de la banlieue, c’est le sauve-qui-peut. Chacun cherche à se mettre à l’abri.

Yeumbeul, Diameguene Sicap Mbao, Thiaroye et Malika n’ont pas étaient épargnés par les manifestants. Les traces des pneus brulés étaient visibles sur les routes malgré la forte présence de la police au niveau des grandes artères et les axes principaux de la banlieue pour veiller au grain. Des scènes de pillages, des actes d’agressions, de vandalismes et autres sont très souvent enregistrés à travers plusieurs localités à chaque fois le dossier Ousmane Sonko est soulevé, avant même la véridique finale du premier juin. Le calme n’est revenu que vers 17 heures dans beaucoup de zones.

Sada Mbodj