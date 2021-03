Condé attaque Macky: “Tous les complots se font à Dakar”

Alpha Condé en veut toujours au Sénégal. En plus de fermer ses frontières avec son voisin, il a accusé ce pays d’abriter tous les complots, qui visent son pays. Il a tenu ces propos ce dimanche devant les populations de Fria où il s’est rendu dans le cadre d’un projet agricole soutenu par le Royaume du Maroc.

Selon Guineenews qui a rapporté les propos de Condé, ce fut une véritable attaque contre le Sénégal. Alors que Condé était en visite ce dimanche 28 mars 2021, à Fria, dans le cadre d’un projet agricole d’une dimension de 200 hectares, soutenu par le Maroc, il a saisi cette opportunité pour vilipender son voisin qui est, selon lui, “le bastion de tous les complots de déstabilisation” de la Guinée.

« Dieu est grand ! Ils avaient dit que la Guinée allait brûler mais rien n’en est aujourd’hui. Et nous voilà aujourd’hui dans un pays calme. Puisque Dieu ne dort pas. Vous avez vu ce qui se passe chez ceux qui souhaitent voir notre pays brûler. Moi je ne suis contre personne. Depuis que je suis président, je n’ai jamais accepté qu’un opposant vienne calomnier un président et son gouvernement chez moi. Tout le monde sait que tous ceux qui nous insultent, tous les complots se font à Dakar. Mais Dieu est grand. Moi je me bats pour que la Guinée aille de l’avant. J’ai dit dans le journal Jeune Afrique que s’il plaît à Dieu, dans quelques années, seul le Nigéria sera devant nous en Afrique de l’Ouest », a indiqué le président guinéen.