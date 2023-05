Conditions difficiles des prisonniers étrangers au Sénégal: Le Remidev mise sur la collaboration de l’administration pénitentiaire

Pour faire face aux conditions difficiles des détenus étrangers en prison, le Réseau migration et développement (Remidev) et Cimade ont tenu un atelier sur la pénalisation de la migration et les enjeux en détention. L’objectif est de créer un cadre adéquat de collectes d’informations relatives à cette problématique et de collaborer avec l’administration pénitentiaire.

Actuellement, les prisons sénégalaises abritent 3005 détenus étrangers toutes nationalités confondues. Pour les venir en aide, le Remidev et Cimade ont tenu un atelier sur la pénalisation de la migration et les enjeux en détention. Selon le vice-président du Congad, Mamadou Diop, question de la migration est au cœur de l’actualité des pays côtiers et même de certains pays du centre. « Elle pose des véritables défis en matière de protection de droit de l’homme. Il est vrai que la migration et ses conséquences reviennent régulièrement mais ce qui reste à déterminer, c’est le caractère concret de certains actes », dit-il.

Et de poursuivre: « Ce projet va se dérouler sur 3 ans avec les différents acteurs membres de Remidev. Nous sollicitons la collaboration des autorités, de l’administration pénitentiaire pour atteindre les objectifs, ce qui passe par la collecte et l’analyse d’informations, la formulation qui permettent d’améliorer les conditions de détention des personnes étrangères et de leur famille au niveau du Sénégal ».

Il s’agira pour lui, de faire l’état des lieux, voir comment ils sont détenus, leurs conditions de vie, les différents besoins dans le traitement de leur dossier, améliorer la situation en prison, chercher à identifier les insuffisances, les manquements et essayer de porter à la connaissance des décideurs de ces éléments avec des propositions pour améliorer leur situation. « Il ya environ 3 mille détenus étrangers au Sénégal. Ils vivent dans des conditions difficiles, c’est ce qui justifie ce projet pour decongestionner, il ya la promiscuité, le surcharge, les lenteurs de document administratif et la prise en charge sanitaire », fait-il savoir.