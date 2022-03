Conséquences du changement climatique: Les assurances des autorités sénégalaises

Le Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les Institutions, Samba Sy a présidé ce vendredi l’atelier de lancement du projet de la « dimension sociale et de la transition écologique ». L’objectif est de faire en sorte que partout dans le monde chaque homme, et Femme puissent obtenir un emploi productif dans les conditions de Liberté, d’équité, de sécurité et de condition de dignité humaine tout en donnant une importance au changement climatique.

Après le sommet d’action sur le climat, qui s’était tenu en 2019 par le secrétaire général d’organisation des nations unies avec la participation de 46 pays dont 9 africains ont pris l’engagement de soutenir une transition écologique, réfléchi en formulant des politiques de transition juste pareillement à l’intensification du lancement durable. Le ministre du travail en partenariat avec d’autres institutions a procédé au lancement du projet de la dimension sociale et de la transition écologique. L’initiative fournie est un centre d’innovation sur la transition juste, un mécanisme de lis en commun, de financement pour l’assistance technique au niveau national afin de faciliter le plaidoyer et la sensibilisation.

A en croire, le ministre du travail, Samba Sy, l’organisation continue de mener son combat pour la promotion de l’emploi. « Financé par la France pour les années 2020_2024, le projet vise à soutenir l’analyse de la cop du changement climatique sur l’emploi idéologique ; le développement de mesure et de politique cherchant à promouvoir la création d’emplois et de l’inclusion sociale en atténuant les risques économiques, sociaux dans le contexte du changement climatique. Poursuivant, il impliquera les activités de partage de connaissances en l’Algérie, au Ghana, au Maroc et au Niger. Portant sur trois principaux axes : renforcement structure institutionnel du dialogue social ; l’encrage du renforcement des capacités de recherche du développement économique pour l’égalisation des politiques et le soutien à la formalisation et la mise en œuvre Politique, le projet verra la participation du Sénégal, Nigeria et la côte d’ivoire », a fait savoir. M. Sy.

L’ancien ministre d’Etat, Innocence Ntap Ndiaye, présidente du HCDS, dans son intervention a parlé des effets néfastes liés aux changements climatiques au Sénégal. « Les changements ont eu des impacts sociaux économiques qui ont ralenti les processus de développement, la lutte contre la pauvreté, les diverses vulnérabilités, les pertes de ressources naturelles, les revenus, des emplois, la sécurité et la santé. Alors que face à l’ampleur du réchauffement climatique, l’humanité n’a que trois possibilités : atténuer s’adapter où subir. La transition écologique va impacter l’emploi. Car des emplois supplémentaires seront créé, certains vont être remplacés d’autres seront définitivement supprimer et de nombreuses fonctions existantes seront transformer et redéfini en fonction des méthodes de travail », prévient-elle.

ASTOU MALL