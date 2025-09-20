Uploader By Gse7en
Construction de la tribune du stade de Grand-Yoff : 206 millions FCfa détournés…

20 septembre 2025 Société

Un projet de tribune flambant neuve au stade municipal de Grand-Yoff, « financé à hauteur de 222 millions FCfa, vire au scandale ».

Après quatre mois d’enquête, « la Brigade de recherches de Faidherbe a révélé un réseau de fraudes ayant permis à deux entrepreneurs, Dame Lô et Thiendella Fall, d’empocher 206,5 millions FCfa sans jamais livrer la moindre tribune .«

Selon Dakaractu qui cite L’Obs, « le montage frauduleux incluait chèques, documents falsifiés et un voyage trompeur en Italie pour rassurer le directeur du stade, Malick Ba ». Malgré des acomptes versés et des promesses répétées, « aucun chantier n’a été lancé. »


Déférés au parquet le 19 septembre 2025, les deux hommes sont poursuivis pour abus de confiance et usage de faux, laissant derrière eux un projet sportif transformé en gouffre financier.

