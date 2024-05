Coopération culturelle/ SENEGAL-ESPAGNE : Un graffiteur et un pianiste en agents de renforcement de l’axe Dakar-Madrid

Partager Facebook

Deux artistes espagnols de renom, un graffiteur et un pianiste, séjournent actuellement au Sénégal, dans le cadre de la promotion d’une série d’événements visant à renforcer la coopération culturelle entre Madrid et Dakar.

Dans ce cadre, le graffiteur Belin, de son vrai nom Miguel Ángel Belinchón Bujes, et le pianiste Chano Dominguez, ont été reçu dimanche à l’Institut Cervantès. ”Nous avons prévu des événements culturels sur toute l’année. Nos artistes viendront au Sénégal, notamment lors des festivals pour apporter notre contribution” culturelle, a déclaré l’ambassadrice d’Espagne au Sénégal, Dolores Rios.

Elle s’exprimait lors de la cérémonie de vernissage des œuvres de Belin réalisées in situ, sur la façade et à l’intérieur de l’Institut Cervantes de Dakar, dans le but d’offrir au public une expérience artistique immersive. ”Si vous regardez les peintures, vous voyez deux visages superposés”, a expliqué l’artiste, ajoutant que la superposition des visages dans ses œuvres ainsi présentées symbolise l’unité, le métissage et le brassage culturel. “Ces œuvres, en dialogue, visent à susciter une réflexion sur la relation entre l’environnement urbain et l’expression artistique, explorant les idées de connexion humaine et d’interaction des différentes formes d’expression identitaire concourant dans le contexte urbain”, explique-t-on.

Miguel Ángel Belinchón Bujes s’est dit satisfait de sa visite au Sénégal, qui coïncide avec son premier déplacement sur le continent africain. Le peintre mural, originaire de la ville de Linares et présenté comme “une figure éminente de la scène artistique contemporaine”, s’est dit “séduit par la richesse culturelle du Sénégal”.

Quant au pianiste Chano Dominguez, virtuose du jazz flamenco, sa présence au Sénégal est en lien avec sa participation à la 32e édition du festival international de jazz de Saint-Louis. Il a donné un concert à l’occasion de cette soirée à l’Institut Cervantès, en compagnie des musiciens Horacio Fumero et David Xirgu. Il a joué des morceaux de ses derniers albums et les compositions les plus célèbres de sa carrière.