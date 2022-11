COP 27 : Le président Macky Sall crache ses vérités sur la sécheresse  » Aucun pays n’est épargné! « 

Le chef de l’État sénégalais qui prenait part à la cérémonie sur l’Alliance internationale pour la Résilience à la sécheresse, en marge de la COP 27 en Égypte, a craché ses vérités aux grandes puissances étrangères sur la nécessité de travailler ensemble pour apporter des réponses solidaires et concertées face au changement climatique qui continue de menacer la planète. Car pour Macky Sall, la sécheresse n’est pas une affaire de pays pauvre ou riche. C’est toute la planète qui est menacée.

Face au réchauffement et à ses impacts qui s’accélèrent, l’humanité doit « coopérer ou périr », a mis en garde lundi le secrétaire général de l’ONU à la COP27, donnant un choix au monde, « la solidarité » ou « un suicide collectif ». Le monde va droit au « suicide collectif » si vous n’agissez pas vite et fort face à la crise climatique qui s’accélère, a lancé lundi 7 novembre le patron de l’ONU aux grands de ce monde venus s’exprimer devant la conférence climat en Égypte. « L’humanité a un choix : coopérer ou périr. C’est soit un Pacte de solidarité climatique soit un Pacte de suicide collectif », a lancé Antonio Guterres aux près de 100 chefs d’État et de gouvernement réunis à Charm el-Cheikh au début de la COP27, qui durera jusqu’au 18 novembre.

Si les autres crises passeront, le climat est « la question déterminante de notre temps », qu’il serait « inacceptable, scandaleux et autodestructeur » de reléguer « au second plan », a martelé Antonio Guterres. Comme le montrent déjà ses impacts catastrophiques qui se multiplient : inondations dévastatrices, canicules, sécheresses mettant à mal les récoltes.

Les engagements actuels des pays sont pourtant loin d’être à la hauteur des objectifs de l’Accord de Paris de 2015, pierre angulaire de la diplomatie climatique. À savoir contenir le réchauffement de la planète « nettement » sous +2 °C par rapport à l’ère pré-industrielle, et si possible à +1,5 °C.

Les dernières « contributions nationales », si elles étaient pour une fois pleinement respectées, laisseraient au mieux le monde sur une trajectoire de +2,4 °C d’ici à la fin du siècle, selon l’ONU. Et avec les politiques menées actuellement, c’est même un catastrophique +2,8 °C qui se profile.

Une des hypothèques pesant sur la lutte climatique est le regain de tensions entre les deux plus grands pollueurs mondiaux, la Chine et les États-Unis. Leurs présidents ne se croiseront pas à Charm el-Cheikh, mais devraient se voir la semaine prochaine à Bali, au G20. Le patron de l’ONU les a appelés à assumer leur « responsabilité particulière ».

‘’Au nom de l’Afrique’’, Macky Sall a souligné que ‘’tout a été dit sur l’état d’urgence climatique’’ qui réunit les dirigeants du monde dans la station balnéaire égyptienne. Selon lui, ‘’les études scientifiques ont alerté plus d’une fois ; et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes du dérèglement climatique’’. Macky Sall a assuré que l’Afrique ‘’y est engagée avec le projet de Grande muraille verte en cours d’exécution, qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne autour d’activités de reboisement, de restauration des terres et de création d’activités agro sylvo pastorales génératrices de revenus’’. Il a relevé que ‘’même si elle ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effets de serre, l’Afrique souscrit à l’objectif ultime de neutralité carbone ; mais dans le cadre d’une transition énergétique concertée, juste et équitable, en lieu et place de décisions unilatérales qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l’accès universel à l’électricité dont 600 millions d’africains restent encore privés’’.

Le président Sall a rappelé qu’avec la forêt du bassin du Congo, le continent ‘’abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone’’.