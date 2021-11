Coronavirus: L’égoïsme des Occidentaux alimente l’opportunisme du virus

La troisième vague a fait des ravages du Coronavirus en Afrique, avec une augmentation des taux de décès de plus de 80% au mois de juillet par exemple. Pendant ce temps, au lieu de travailler à un partage équitable du vaccin, de sa production et de son exportation, les pays riches s’adonnent à des auto-glorifications et à des critiques acerbes dirigées les uns contre les autres.

Or, la situation pendant cette période d’été, était des plus catastrophiques : C’est ainsi que l’on s’est retrouvé dans cette situation où 1,5% des Africains sont vaccinés contre 71,5 % aux Emirats arabes unis, 61 % au Canada et la moitié de la population en France.

Aux Etats-Unis, on compte 64 % de la population américaine, soit 215 millions de personnes, ayant reçu au moins une première dose de l’un des trois vaccins autorisés (Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson). Un bilan important, même si certains le jugent insuffisant face aux plus de 700 mille de Covid-19 que compte le pays.

Or, ce pays n’a pas encore, à notre connaissance, autorisé l’exportation du vaccin. Et ce n’est pas demain la veille car, la décision y a été prise de procéder à la vaccination de certaines catégories de personnes, pour une troisième dose.

Or, pour le président français, Emmanuel Macron, par exemple, «pour que le vaccin circule, les ingrédients et les vaccins eux-mêmes ne peuvent pas être bloqués. Aujourd’hui, les Anglo-Saxons bloquent nombre de ces ingrédients et vaccins».

Et la polémique avait monté d’un cran parce qu’il n’avait pas hésité à pointer du doigt directement les Etats-Unis en ces termes : «J’appelle très clairement les États-Unis à mettre fin aux interdictions à l’export, non seulement de vaccins mais de composants de ces vaccins qui empêchent la production. La clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres et les pays intermédiaires, c’est de produire plus et de lever les interdictions à l’export».

Pourtant, les Européens ne se comportent guère mieux. Car, le fait que les Etats-Unis aient souhaité une levée des brevets de vaccins avait été analysé par les pays de l’Union européenne comme un « coup de communication ».

Et la réticence notée de la part de certains pays comme l’Allemagne a été la chose la mieux partagée au niveau de l’Union.

Pour Angela Merkel, «la protection de la propriété intellectuelle est la source de l’innovation et doit continuer à l’avenir à le rester». Ce qui veut dire que les brevets seront encore longtemps protégés, c’est-à-dire inaccessibles aux pays pauvres.

Et même si par ailleurs, des usines de fabrication sont annoncées dans le continent, notamment au Sénégal l’année prochaine et au Rwanda, nous restons dubitatifs sur leur qualité, du fait notamment de cet égoïsme de ces pays occidentaux à transférer toute la technologie nécessaire.

La preuve, le vaccin indien Covishield, présenté comme le petit frère d’AstraZeneca, n’est pas autorisé et reconnu dans l’Union européenne, mais autorisé et distribué aux pays pauvres et intermédiaires par l’OMS et le COVAX.

Qu’en sera-t-il des vaccins produits en Afrique ? Il n’est pas sûr qu’ils ne bénéficient pas de la même suspicion et donc des mêmes contradictions.

Pis, les Européens par exemple sont convaincus que la démocratisation des brevets ne fera que favoriser la Chine qui va ainsi les acquérir gratuitement. En clair, le vaccin est devenu un facteur important de bataille géopolitique, même si certaines autres grandes puissances ont réussi à faire d’importants efforts sur le continent. Pourtant, il est clairement établi par tous les spécialistes que cet égoïsme des grandes puissances ne fait qu’alimenter la virulence du virus avec l’apparition probable d’autres variables.

Au Sénégal par exemple, beaucoup de spécialistes prédisent une quatrième vague, même si, actuellement, le taux de contamination et de mortalité sont au plus bas.