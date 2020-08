Côte d’Ivoire: malgré la radiation, le camp Gbagbo ne renonce pas à une candidature

En Côte d’Ivoire, la justice a décidé de la radiation définitive des listes électorales de Laurent Gbagbo. La plateforme de soutien à l’ancien président, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), a réagi ce 26 août après-midi au siège du parti. Sans surprise, elle a rejeté cette décision. Mais, plus étonnant, elle a assuré ne pas renoncer à une candidature de Laurent Gbagbo en octobre prochain.

L’annonce a été courte mais très directe. Elle a été faite par le président de la coalition, Georges Armand Ouegnin, en présence de cadres et d’une poignée de militants. « EDS [Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté] considère que tous ces agissements illégaux et injustes contre Laurent Gbagbo relève de l’instrumentalisation de l’institution judicaire à des fins politiciennes ayant pour seul but d’exclure, par peur, un redoutable adversaire politique de la compétition électorale. ».

À ce titre, la plateforme de soutien a dénoncé « des règlements de comptes » et fait savoir qu’elle « n’accepterait jamais une radiation non justifiée de son candidat ». Elle a surtout annoncé qu’elle ne renonçait pas à une possible candidature de Laurent Gbagbo pour la présidentielle d’octobre prochain et qu’elle déposerait son dossier « selon les procédures prévues ».

EDS la plate-forme pro-Gbagbo ne renonce pas à la candidature de Laurent #Gbagbo malgré sa radiation des listes électorales et ira déposer son dossier à la Commission électorale. #CiV — Pierre Pinto (@_PierrePinto) August 26, 2020

Les militants évoquent la date du 31 août. Il faut néanmoins rester prudent puisque Laurent Gbagbo lui-même ne s’est pas encore prononcé publiquement sur cette possibilité. Selon la justice ivoirienne, Laurent Gbagbo est privé de ses droits civiques depuis sa condamnation à 20 ans de prison pour l’affaire du « casse de la BCEAO ». Une procédure infondée et truffée de vices de procédure selon ses soutiens, qui considèrent donc l’exclusion de l’ancien candidat comme nul et non avenu.

Ça va envenimer les choses. Déjà, il ne vient pas et on retire son nom de la liste électorale. Il ne peut pas se présenter. Il ne peut même pas voter. Déjà, c’est un problème. Et ses partisans, ils font quoi ? ça créé l’émeute. Donc en réalité, ça pousse à quelque chose de pas bien.

