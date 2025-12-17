Uploader By Gse7en
Couches périmées : L’ARP enfonce encore SoftCare

17 décembre 2025 Société

Alors que la circulation toujours massive des produits SoftCare malgré leur interdiction est révélée, un nouveau développement vient complexifier le dossier. L’entreprise SoftCare annonce qu’une inspection de l’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique (ARP) s’est tenue dans ses locaux le même jour. Le texte, au ton apaisant, affirme que «Les deux entités s’engagent à maintenir des normes et des standards élevés» pour garantir des produits de qualité. Une annonce, perçue comme une tentative de redressement d’image de la part du fabricant, a de quoi susciter la confusion sur le terrain, chez aussi bien les commerçants que la clientèle.


Contacté en urgence pour clarifier cette publication, le Dr Moussa Diallo, directeur de la Direction de l’inspection, de la surveillance du marché et de la vigilance de l’ARP, a tenu à préciser sans ambiguïté. «Ce communiqué ne lie pas l’Agence », a-t-il déclaré au téléphone. Il a réaffirmé avec force que la position officielle et unique de l’ARP demeurait celle exprimée dans sa note de retrait des serviettes hygiéniques et couches concernées. Un démenti cinglant qui clarifie un peu l’écran de fumée de l’affaire Softcare.

