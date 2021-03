Coupe CAF : Le Jaraaf travaille sa stratégie pour son match contre l’Etoile Sportive du Sahel

A Tunis depuis dimanche, le Jaraaf de Dakar a effectué hier une séance d’entraînement pleine en vue de la préparation du match de demain mercredi au Stade olympique de Radès (Tunis).

Après une première journée d’entraînement sur leur champ de base à l’Hôtel, les joueurs de Jaraaf de Dakar ont eu droit à une deuxième séance, dans des conditions un peu similaires, hier lundi, dans l’annexe du stade olympique de Radés. Après un échauffement ludique avec ballon (passe à dix au pied pour les arrières et passe à dix à la main pour les avants), la séance a été pleine.

Pendant 01h30 d’entraînement, cheikh Guèye et ses deux adjoints ont fait travailler sur le cadrage, les coulissements et surtout sur le repli défensif. « On a travaillé me bloc d’équipe, parce que nous jouons à l’extérieur. Il va falloir une très bonne gestion du bloc pour essayer d’aspirer un peu l’adversaire et jouer en contre », détaille Moussa Diatta qui a fait face à la presse après la séance d’entraînement. Pour ce premier match de Cheikh Gueye sur le banc du Jaraaf en Coupe de la CAF, les Médinois veulent avoir le point positif.

Pour ça, il faut connaitre l’adversaire. « On a des informations sur l’adversaire et on a beaucoup travaillé par rapport aux qualités, aux points forts et faibles de cette équipe », promet l’entraîneur adjoint.