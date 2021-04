Coupe de la CAF : déjà 6 qualifiés connus: Le point après 5 journées

Achevée jeudi soir par la victoire des Libyens d’Al Ahly Benghazi contre les Nigérians d’Enyimba (1-0) qui a permis de tout relancer dans le groupe A, le seul où il y a encore du suspense, la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération a été riche en enseignements.

En effet, 5 nouveaux clubs ont validé leur billet pour les quarts de finale, rejoignant ainsi le Raja Casablanca, qui avait réussi l’exploit de se qualifier après seulement 4 journées. Les heureux concernés sont la JS Kabylie et Coton Sport (Groupe B), le Jaraaf Dakar et le CS Sfaxien (Groupe C) et le Pyramids FC avec le Raja (Groupe D).

Dans la poule A, tout est encore possible puisque les 4 équipes peuvent prétendre à la qualification avec la particularité que l’ES Sétif n’est plus maître de son destin. La RS Berkane, tenante du titre, et l’Etoile du Sahel, vainqueur de la compétition à deux reprises, n’auront même pas ce «luxe» puisqu’elles ont déjà été éliminées à la surprise générale.