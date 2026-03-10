Coupe du monde 2026 : la FIFA écarte toute idée de report malgré les tensions entre les États-Unis et l’Iran

Bien que la participation de plusieurs pays soit compromise, la Coupe du Monde 2026 se déroulera cet été aux dates initialement prévues. Selon africatopsports.com, avec la situation au Moyen-Orient qui a engendré une situation complexe, la FIFA considère le tournoi comme « trop important » pour être reporté.
En raison du conflit au Moyen-Orient, la participation des pays de cette région au tournoi de l’été prochain au Canada, au Mexique et aux États-Unis reste incertaine. L’Iran a déjà exprimé publiquement ses doutes, tandis que l’Irak a demandé à la FIFA de reporter son match de barrage contre la Bolivie ou le Suriname, prévu le mardi 31 mars.
éCette situation a alimenté les spéculations quant à un éventuel report de la Coupe du Monde. Cependant, la FIFA elle-même n’y est pas favorable. Le directeur des opérations de la FIFA, Heimo Schirgi, a déclaré à NBC 5 : « Nous trouverons une solution et la Coupe du Monde aura bien lieu », a-t-il assuré.
« La Coupe du monde est un événement trop important pour être reporté, et nous espérons que tous les qualifiés pourront y participer. Nous suivons de près la situation au Moyen-Orient et collaborons avec nos partenaires fédéraux et internationaux pour évaluer l’évolution quotidienne de la situation. »
L’Iran fait partie d’un groupe comprenant la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte. L’Iran est en conflit avec le pays hôte, les États-Unis.