Covid: 1 décès, 6 nouvelles infections

Sur tests, 6 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,54 %. Il s’agit 6 cas issus de la transmission communautaire dont les 4 ont été notifiés dans la région de Dakar (département de Dakar et celui de Rufisque) et les 2 autres au niveau de Bakel et de Mbour.

Aucun patient hospitalisé n’a été contrôlé négatif et déclaré guéri.

1 cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. 1 décès a été enregistré ce mercredi 1er novembre. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 73.996 cas ont été déclarés positifs, dont 72.093 guéris et 1886 décédés. 16 patients sont sous traitement