Covid-19: Abdoulaye Diouf Sarr confirme la baisse des cas mais….

Depuis quelques jours, on note une tendance baissière des nouveaux cas de contaminations liées à la Covid-19. Malgré ce recul, le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la vigilance avant de souligner que la bataille est loin d’être gagnée.

En présidant, hier, la réunion du comité national de gestion des épidémies, Abdoulaye Diouf Sarr est revenu sur les derniers chiffres de la Covid-19. Il s’est félicité de la baisse des cas positifs et de la diminution des cas graves. A ce sujet, le ministre a tenu à remercier le personnel de santé qui travaille d’arrache-pied pour faire face à cette troisième vague épidémique.

Cependant, il invite la population à plus de vigilance car force est de constater que la bataille est loin d’être gagnée. « Nous devons faire preuve d’humilité, rester vigilants et redoubler d’efforts afin de consolider les stratégies mises en place au plus fort de la 3ème vague en termes de diagnostic, de prise en charge des cas, notamment avec la prise en charge des cas à domicile, l’approvisionnement en oxygène des structures de santé, mais aussi la mise en œuvre de la stratégie vaccinale », dit-il dans le « Soleil ».

Pour rappel le cumul des contaminations s’élève à 73 391 depuis l’apparition de la pandémie, qui a fait au total 1826 morts. En revanche, 66 015 patients ont guéri de la maladie, tandis que 5 549 autres restent encore sous traitement.