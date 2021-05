Covid-19 en France: L’épidémie freine, mais l’hôpital n’en voit pas le bout

A deux semaines de la prochaine étape du déconfinement, la situation épidémique s’améliore lentement en France, mais les hôpitaux sont toujours confrontés à une charge élevée de malades du Covid-19 et des experts sanitaires s’inquiètent toujours d’une réouverture prématurée.

Depuis le milieu de la semaine dernière, entre 20.000 et 30.000 cas positifs sont comptabilisées au quotidien par Santé publique France. Moins que les 40.000 voire plus de 50.000 cas quotidiens détectés entre fin mars et début avril, mais encore très loin du seuil, finalement jamais atteint, de 5.000, retenu par le gouvernement pour sortir du confinement à la mi-décembre.

Cette fois, l’exécutif n’a pas fixé d’objectif pour rouvrir les terrasses, commerces, lieux culturels et repousser le couvre-feu à 21h le 19 mai, Emmanuel Macron ayant seulement évoqué la possibilité d'”actionner des +freins d’urgence+” dans les départements qui dépassent un taux de 400 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours. Un seuil plus élevé que celui d'”alerte maximale” de 250 utilisé jusque-là, et que nombre d’épidémiologistes jugent beaucoup trop léger.

Actuellement, le nombre de cas baisse, mais on a à peine passé le pic. On relâche sans avoir diminué vraiment la pression à l’hôpital”, ajoute-t-elle, en soulignant qu’au précédent déconfinement en décembre, “le nombre d’hospitalisations et de personnes en réanimation avait plus baissé quand on a rouvert”.

Quant à la vaccination, elle progresse, avec 546.907 injections lundi, au début d’une nouvelle phase où les 18-50 ans peuvent se faire vacciner sur “déclaration” d’une comorbidité mais sans prescription médicale. Près d’un tiers (31,3 %) de la population majeure a reçu une première dose (13 % de vaccinés majeurs avec deux doses) mais “cela reste sans doute trop faible pour garantir une diminution de la circulation du virus”, prévient Dominique Costagliola.

S’il baisse depuis le 26 avril, le nombre de malades soignés dans les services de réanimation s’élevait toujours à plus de 5.500 mardi, soit 108 % d’occupation des capacités initiales. Le rythme des décès est lui aussi en recul, avec 243 morts à l’hôpital mardi, après 311 lundi.