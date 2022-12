Covid-19 : La Chine change de méthode pour calculer le nombre de morts

Malgré une vague de contamination inédite dans le pays par son ampleur, la Chine n’a rapporté aucun nouveau décès lié au Covid-19, mercredi 21 septembre. La raison ? Pékin a annoncé un changement de méthodologie controversé pour comptabiliser les cas. Les autorités ont précisé mardi que seules les personnes mortes directement d’une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient comptabilisées dans les statistiques. Cette méthodologie, « scientifique » selon les autorités, dresse cependant un tableau bien plus étroit de la situation.

« Après une infection par le variant Omicron, les principales causes de décès [des patients] sont des maladies sous-jacentes », s’est défendu mardi Wang Guiqiang, un responsable de la santé de la ville de Pékin. « Seul un petit nombre [de patients] meurent directement d’une insuffisance respiratoire causée par le Covid », a-t-il insisté. « Cette nouvelle définition est un renversement de la norme internationale qui prévalait (…) et comptabilisait comme mort du Covid toute personne décédée avec le Covid », relève Yanzhong Huang, expert de santé du conseil sur les relations internationales, un groupe de réflexion américain. Selon lui, « difficile de dire que cela n’est pas motivé par des considérations politiques. »

Ce changement de méthodologie signifie qu’un grand nombre de décès ne seront désormais plus répertoriés comme étant dus au Covid. Le variant Omicron ne s’attaque pas autant aux poumons que d’autres souches du Covid-19, M. Huang.

Depuis 2020, la Chine imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d’une politique dite zéro Covid qui a permis de protéger les personnes les plus à risques et des populations peu vaccinées. Mais le pouvoir a mis fin sans préavis à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d’exaspération grandissante de la population et d’influence considérable sur l’économie. Le nombre de cas explose depuis, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés, particulièrement vulnérables.

A rebours de la doctrine jusque-là en vigueur, plusieurs villes autorisent désormais leurs habitants à se rendre au travail normalement même s’ils présentent des symptômes du Covid-19. Quelques semaines plus tôt, ils auraient été envoyés en centre de quarantaine au nom du zéro Covid.

Le gouvernement a mis fin à la majorité de ces mesures face à la frustration grandissante de la population, trois ans après l’apparition des premiers cas de coronavirus à Wuhan. Selon les chiffres officiels, seuls sept patients sont morts du Covid depuis la levée des restrictions début décembre. Un chiffre finalement ramené à six mercredi par les autorités, qui n’ont fourni aucune explication.