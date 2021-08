Covid-19 : la France envoie 10 millions de vaccins via l’Union Africaine

10 millions. C’est le nombre de doses de vaccins que la France va livrer à l’Union africaine via COVAX d’ici fin octobre. Parce que le taux de vaccination reste faible en Afrique et que nous défendons un accès équitable aux vaccins. Face à la pandémie, tous solidaires.

La France va envoyer dix millions de doses de vaccins Astra Zeneca et Pfizer contre la Covid-19 à l’Afrique, via l’Union africaine (UA), au cours des trois prochains mois, a annoncé lundi l’Elysée. Ce partenariat entre Paris et l’UA prévoit que ces doses “seront allouées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (Avat) et du mécanisme pour un accès mondial au vaccin (Covax)”, deux initiatives destinées à permettre à l’Afrique de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés.

Avat est un mécanisme d’achats groupés pour permettre aux États membres de l’UA de se procurer suffisamment de vaccins pour répondre à au moins 50% de leurs besoins. Il est complémentaire de Covax, dont l’objectif est de fournir les 50% restants grâce à des dons.

Selon l’Elysée, “suffisamment de vaccins ont déjà été achetés dans le cadre de l’initiative Avat pour permettre, d’ici à septembre 2022, la vaccination par les pays africains de 400 millions de personnes, soit un tiers de la population africaine, pour un coût de trois milliards de dollars”.