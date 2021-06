Covid-19: Les variants Delta et Alpha présentent dans 255 pays

Le variant Delta, détecté pour la première fois en Inde en octobre 2020, s’est encore étendu à six nations supplémentaires la semaine dernière. Il a été identifié dans 85 pays et territoires dont 11 au cours des deux dernières semaines.

D’une manière générale, plusieurs variants du nouveau coronavirus ayant le statut VOC (variants préoccupants), continuent de se propager dans le monde entier.

Au cours des deux dernières semaines, Alpha, détecté pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020, a continué d’être signalé dans de nouveaux pays, notamment dans de petites nations insulaires des Amériques et d’Asie du Sud-Est. Il est désormais présent dans 170 pays dont sept nouveaux pays au cours de la semaine écoulée.

Selon des données de l’OMS qui portent jusqu’à dimanche matin, la prévalence de ce variant trouvé en premier en Inde doit aussi être authentifiée dans neuf autres territoires. Plus contagieux que les autres, le variant Delta inquiète de plus en plus. Il est en effet beaucoup plus contagieux que les autres variants.

À l’échelle mondiale, le variant Beta, repéré pour la première fois en Afrique du Sud, s’est répandu dans 119 pays et territoires. Il s’agit de quatre pays supplémentaires par rapport à la semaine écoulée.

De son côté, le variant Gamma, enregistré pour la première fois au Brésil en septembre 2020, s’est propagé dans 71 États, soit trois pays et territoires de plus par rapport au dernier décompte.

L’Agence sanitaire mondiale de l’ONU redoute qu’il puisse devenir le variant dominant du SRAS-CoV-2 si la tendance actuelle se poursuit. « Le variant Delta est nettement plus transmissible que le variant Alpha et devrait devenir une lignée dominante si les tendances actuelles se poursuivent », relève l’OMS.