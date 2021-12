Covid-19: Six (06) nouveau cas détectés

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce lundi 13 décembre 2021.

Le Sénégal a détecté six nouveaux cas de coronavirus sur un total de 1.390 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, a appris le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le taux de positivité se chiffre à 0,43 %, précise le ministère en faisant le point sur la situation de la pandémie.

Les six cas détectés sont tous issus de la transmission communautaire. Trois (03) d’entre eux proviennent du département de Dakar et les trois (03) autres de Thiès (1) et de Tivaouane (2). Six (06) nouveaux patients suivis ont été testés négatifs et déclarés guéris. Les services de réanimation accueillent actuellement six (06) cas graves. Aucun nouveau décès lié au Covid-19 n’est à déplorer.

A ce jour, le Sénégal compte 74.092 cas déclarés positifs dont 71.160 guéris. La pandémie a causé 1.886 décès. Quarante-cinq patients sont sous traitement.

Un million trois cent trente-neuf mille cinq cent soixante (1.339.160) personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en février.