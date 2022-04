Covid-19: Trois (03) nouvelles contaminations, ce Jeudi

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué ce jeudi que trois nouvelles infections au Covid-19 ont été recensées au Sénégal au cours des dernières vingt-quatre heures.

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce jeudi 21 avril 2022. Sur 836 tests effectués, trois (3) sont revenus positifs au coronavirus. Les cas positifs se répartissent comme suit : un (1) cas contact suivi et deux (2) issus de la transmission communautaire. Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner que six (6) patients ont été contrôlé négatifs donc déclarés guéris.

85.978 personnes infectées par le coronavirus depuis que cette maladie s’est déclarée sur son territoire en mars 2020. Le Sénégal compte au totalpersonnes infectées par le coronavirus depuis que cette maladie s’est déclarée sur son territoire en mars 2020. Parmi elles, 83.995 patients ont été déclarées guéris, dont six (06) lors des dernières 24 heures. La pandémie a provoqué 1.965 décès à travers le Sénégal, qui a fait vacciner 1.446.330 personnes depuis février 2021, date de lancement de la campagne nationale de vaccination.