Création d’un Tribunal spécial gambien: Washington félicite la Cédéao

Les États-Unis saluent la décision historique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui a approuvé ce dimanche, lors de sa 66e session ordinaire à Abuja, la création d’un Tribunal spécial pour juger les responsables des violations des droits humains commises sous le régime de Yahya Jammeh en Gambie.

Cette juridiction, première en son genre dans la région, vise à rendre justice pour les crimes perpétrés entre juillet 1994 et janvier 2017, période marquée par des actes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées sous la présidence de Jammeh. La décision s’inscrit dans le prolongement des recommandations émises par la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), qui, dans son rapport de novembre 2021, avait exigé des poursuites contre les principaux responsables.

Le Tribunal, basé en Gambie, combinera des éléments de droit national et international. En cas de menaces sécuritaires, des audiences pourront être organisées dans d’autres pays. La juridiction s’appuiera sur des magistrats gambiens, régionaux et internationaux, garantissant ainsi son indépendance et son impartialité.

Le département d’État américain, par la voix de son porte-parole Matthew Miller, a félicité la Gambie pour son engagement à affronter son passé et salué le rôle clé de la Cédéao dans cette avancée. « Cette initiative illustre le leadership régional en matière de justice et de droits de l’homme », a déclaré M. Miller. Le président gambien, Adama Barrow, a qualifié cette décision de « tournant majeur » pour son pays, tandis que le ministre de la Justice a réaffirmé la détermination du gouvernement à garantir la réconciliation et la réparation pour les victimes.

Les États-Unis ont réitéré leur engagement à soutenir la Cédéao et la Gambie dans leurs efforts pour instaurer une paix durable en Afrique de l’Ouest, tout en rappelant l’importance d’assurer justice et responsabilité pour les crimes passés.