Cri de cœur de Mamadou Gankal Diallo: « La Commune de Lat Mingué mérite de voir ses fils promus à des postes de responsabilité… »

Dans une récente sortie, le célèbre jeune influenceur du Saloum, Mamadou Gankal Diallo, tape sur la table. Il dit ne peut comprendre que les partisans du Président de la République Macky au niveau de l’arrondissement de Koumbal et, notamment, de Lat Mingué soient mis en rade dans le nouvel attelage gouvernemental. Il invite ,sur ce, le Chef de l’Etat à mieux reconsidérer cette localité qui l’a tout donné depuis 2012: »L’arrondissement de Koumbal qui abrite les Communes de Keur Baka, Thiaré, Ndiaffate et Lat Mingué souffre de l’indifférence des autorités étatiques. Lat Mingué qui se trouve être l’une des plus populeuses( 84 villages) du département après Kaolack et Ndiaffate, mérite de voir ses fils promus à des postes de responsabilité.

Lors des dernières élections législatives, elle (Lat Mingué) avait sauvé l’honneur et c’est ce qui avait permis à la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakaar, de s’adjuger les deux postes de députés à l’Assemblée Nationale. Il est alors temps que le Président Macky tienne compte de tout cela », a fait remarquer le responsable des jeunes de la Coalition BBY dans la zone de Thicath . Et il poursuit: « Depuis 2012,la Commune de Lat Mingué a toujours été aux avant-poste du combat pour la victoire du Président Sall.

Le Maire de la localité, le Dr Macoumba Diouf qui était à la Direction Générale de l’ISRA, a été démis et nommé dans une direction pas si fameuse, l’Horticulture. N’empêche, il est resté fidèle en œuvrant pour la massification le parti . Un autre responsable de valeur, le Dr Boubacar Sy qui est un soutien sûr de la mouvance présidentielle. Il consent beaucoup d’efforts pour le triomphe de la cause du Président avec des actions diverses ( financements pour les femmes, soutiens aux élèves et étudiants, aux religieux, aux structures de santé, etc.) Ce haut cadre a, aujourd’hui, l’étoffe nécessaire pour diriger la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA). Il faut que le Président revoie sa copie ».

Au finish, il avertit: « Au niveau de notre arrondissement de Koumbal, le chômage est réel, la pauvreté reste une réalité et beaucoup de difficultés se font jour. Il faut qu’on responsabilise davantage nos fils pour pouvoir inverser cette tendance . Si vraiment la Coalition présidentielle veut conserver cette chasse-gardée au-delà de 2024,il faut qu’elle change de paradigme. Les autres ne sont pas plus méritants que nous. Si notre cause n’est pas entendue, nous allons prendre toutes nos responsabilités », lance furieusement Gankal.