Criminalisation de l’homosexualité, nomination d’un PM: Les «vérités» de Serigne Mbacké Ndiaye

Le Ministre Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la Convention Libérale et Patriotique (CLP), a fait face à la presse ce vendredi. A cet effet, plusieurs questions ont été abordées, à savoir la criminalisation de l’homosexualité, la nomination du futur premier ministre, les élections territoriales, entre autres.

Le Président de la Convention Libérale et Patriotique (CLP), Serigne Mbacké Ndiaye, reste convaincu qu’aujourd’hui, les Sénégalais n’attendent qu’une chose : la nomination du futur premier ministre. Un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis les élections locales. « Nous sommes au mois de Février et au mois de Juillet, nous allons à des élections législatives et il est certain qu’au lendemain des élections législatives, il y aura une nouvelle configuration politique qui appelle à la nomination d’un nouveau gouvernement et d’un nouveau premier ministre.

Est-ce qu’il est opportun de changer de gouvernement au mois de Février, de désigner un premier ministre au mois de Février, alors qu’au mois de Juillet, on est obligé d’en changer », s’est interrogé Serigne Mbacké face à la presse. A l’en croire, politiquement, ce n’est pas bon mais juridiquement, ce n’est pas interdit. Pour autant, il invite les ministres qui ne travaillent plus à rejoindre leurs bureaux.

S’agissant des activités de « And Samm Jikkoyi » sur la criminalisation de l’homosexualité, Serigne Mbacké Ndiaye de déclarer : « Cette question fait beaucoup de bruit uniquement, parce que « And Samm Jikkoyi » a posé le problème de la lutte contre l’homosexualité dans notre pays. Certains demandent la criminalisation de l’homosexualité et peut-être ne savent même pas qu’il y a une peine de 5 à 10 ans prévue contre la pratique de l’homosexualité.» Pour lui, ce qui s’est passé n’est rien d’autre qu’un manque de communication entre ceux-là et les décideurs de notre pays et c’est cela qu’il faudra régler. Sur ce, il encourage le président de la république, les décideurs de ce pays, à écouter les porteurs de ce message.

ANNA THIAW