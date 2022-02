Crise au Sahel: Alioune Tine met en garde

L’expert indépendant des Nations unies, Alioune Tine, a déclaré hier, lors d’une conférence de presse dans les locaux du haut-commissariat aux droits de l’Homme que »la situation actuelle ne doit pas occulter les défis sérieux en matière de sécurité et de droits humains auxquels le Mali et la communauté internationale doivent s’attaquer pour consolider les progrès réalisés ».

Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali depuis le 1er mai 2018, le mandat d’Alioune Tine a été renouvelé par le Conseil des droits de l’homme le 24 mars 2021. Cet exercice court sur une période d’un an afin d’aider le gouvernement du Mali dans ses actions de promotion et de protection des droits de l’homme et dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans les résolutions du Conseil. La situation en matière de sécurité et de droits de l’homme s’est quelque peu améliorée au Mali, mais prévient le droit de l’hommiste, »cela ne devrait pas occulter les défis sérieux à venir ».

Au terme d’une visite de dix jours, Alioune Tine a aussi exhorté les autorités maliennes à ouvrir davantage l’espace civique et le débat démocratique. “Pour la première fois depuis le début de mes visites en 2018, j’ai noté une amélioration tangible de la situation sécuritaire, de la situation des personnes déplacées internes, de la situation des droits de l’homme ainsi que des dynamiques de paix endogènes, notamment dans le Centre du Mali ». Le nombre de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ses droits documentées au cours du dernier trimestre de 2021 par la MINUSMA a diminué de 27,10%. De même, selon le Cluster Protection, une diminution de 29,75% du nombre d’incidents de protection a été enregistrée entre novembre et décembre. Le Cluster Protection a noté une baisse significative des violations des droits de l’homme en fin d’année en général, à l’exception des violations du droit à la vie, où le plus grand nombre a été enregistré au cours du dernier trimestre de l’année 2021. Toutefois, les améliorations tangibles de la situation ne doivent pas occulter les défis sérieux en matière de sécurité et des droits humains auxquels le Mali et la communauté internationale doivent s’attaquer pour consolider les progrès réalisés sur le terrain.

Au cours de sa visite, Tine a rencontré les autorités maliennes, la société civile et les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, les diplomates et les Nations unies. Il s’est dit très préoccupé par le rétrécissement de l’espace civique, notamment du rôle des médias, et de l’opposition politique. « Ce climat délétère a conduit plusieurs acteurs à l’autocensure par crainte de représailles de la part des autorités maliennes de transition et/ou de leurs partisans », a-t-il déclaré, s’inquiétant du risque de confrontation et de violence entre les partisans des autorités maliennes de transition et les partis d’opposition.

Tine a appelé les autorités maliennes de la transition à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les actes de violence ou d’incitation à la violence et à s’assurer que les auteurs répondent de leurs actes. À l’en croire, c’est le bruit qui a créé beaucoup de malaise, de tension diplomatique, beaucoup de malentendu et pratiquement un climat assez délétère entre le Mali et ses différents partenaires. Par ailleurs, avec ces éclaircis, il faut des personnalités, des leaders qui s’engagent pour recoller les morceaux. Le Mali est l’épicentre de la crise qui aujourd’hui ne s’arrête plus au Mali, elle s’étend vers les façades maritimes, surtout le Bénin qui a été attaqué récemment avec son Parc de Pendjari, le Togo au nord, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso. “Si les Africains ne tirent pas des leçons de ce qui se passe au Mali et au Sahel, s’ils ne repensent pas eux-mêmes les stratégies sécuritaires, en pensant qu’ils vont être sauvés par d’autres, ils se trompent. Les effets des attaques sont incalculables sur la vie et les libertés des personnes”, alerte Alioune Tine.

DJANGA DIA